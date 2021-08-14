自由廣場》警察不怕黑道 怕黑道鑽營權勢

◎ 池文光

台北市「松山之亂」，市長柯文哲事後檢討會議中，指責警察最大問題是與黑道關係太好，痛批和黑道都混在一起。

早年，為辦案需要，或掌握轄區治安，警察確和黑道交往密切，招致非議。但在那個年代，警察與黑道關係互為利用，保持一定界限，不至於跨越，警方站在執法立場，絕對能夠壓制為非作歹之徒。

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隨著時代進步，政黨輪替，人民權利意識覺醒，節制公權力行使，警察內部規範緊縛，嚴令禁止與黑道往來。

警察整飭治安，維持社會安寧秩序，絕不怕黑道，但就是怕黑道鑽營權勢，透過選舉漂白，或是依附在政治勢力背後，華麗包裝轉身，發揮其「實質影響力」。當然，警察受行政節制一環，不能也不敢得罪當道，執法是有不彰或偏頗，台北市趙介佑憑藉政治二代庇護，橫行霸道，犯行為惡地方，事出有因，必然結果。

政治人物如民意代表等選民服務，從刑案偵辦到交通違規告發案件關說，遇警方不買帳，面子掛不住，咆哮公堂是經常發生的事。再扣上執勤時態度不佳帽子，尤其是各縣市議會開議期間，議事堂質詢或預算審查相見，長此以往，造成警察執法投鼠忌器，松山分局之亂，不也傳出背後有多名民代介入施壓，即為事例。

社會治安不好，涉及多方層面，在地民眾感受最深，要求改善，媒體輿論批評，主政者不思根本溯源，單方歸責警方執法不力，常見作法，即是拉下警察局長，是最廉價且有效壓力止血方式。柯文哲為台北市政府大家長，也毫不意外的，發布新聞推責警察人員與黑道一家親，但是，柯身負市（警）政監督指導位階，自也難辭其咎。

警察訓練講究忠誠，工作要求結果論定，功勞是單位長官的，出了事發生過錯，往往個人承擔責任。雖長官坐在冷氣大辦公室，聲稱一切依法辦理，但第一線基層面對複雜治安環境，法律並未賦予太多執法權限，為了達成任務交辦，稍有不慎，或鋌而走險，身陷法網牢獄，嚴重影響警察聲譽。

衷心期盼警察工作能有尊嚴，生活能有安全保障，並能嚴正執法，確實維護人民安居樂業的生活。

（作者為警官，新北市民）

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