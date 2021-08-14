自由廣場》看不懂人口統計的黨主席

◎ 郭維雄

江啟臣八月九日在其臉書寫道，「全國一一○上半年一至六月死亡人數較去一○九年增加五○九四人，增幅達五．八％，但一○九年死亡人數僅較一○八年增加四五七人、增幅○．五％，今年增幅是去年的十一．六倍」，據以影射國內染疫死亡人數有黑數。推論乍看很嚇人，實則笑死人。

僅就內政部每月公布的死亡統計而言，歷來的上半年總數常有不小的變化。例如，二○一一年上半年比二○一○年同期增加八○六五人，增幅達十一．八％；二○一○年上半年的紀錄則較二○○九年同期減少九十六人。顯然，當年的變化遠勝今年。類似的震盪起伏亦出現在二○一三年至二○一八年：依序為減一○○八、增六一六八、減一六七四、增七八一四、減四二八六、增三二四五。江啟臣僅看了近三年紀錄，就大做文章，真是少見多怪。

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江啟臣還拿去年與今年五、六月的紀錄來比較，殊不知，自二○一○年以來，這種前後兩年的同月變化擺盪於正負卅％之間，高低極端值約為正四千與負四千八百，且有三分之一的月份出現四位數。其實，這些數字是戶籍登記數。按戶籍法四十八條，死亡登記在「事件發生或確定後三十日內為之」。是以，每月均有部分死亡至次月（或更遲）才被納入統計，而且其比例多寡毫無規則可循。在人口學者眼中，江氏所做的比較就只是算術練習而已。

除了戶籍統計，內政部亦定期公布「按發生日期統計」的人口數據（兩種年死亡人數的差距曾逼近千人）。不必受過人口學訓練，憑常識便知，這種「校正回歸」後的數字方能反映實況。據此項統計，近十年來，年死亡人數大致從十五萬三千上升到十七萬以上，年增數擺盪於九千至四百之間，且有兩年不增反減：二○一七年減少八○一人，去年更大減二三八四人。從人口年齡結構與近年紀錄來看，即使肺炎未在社區傳染流行，今年的死亡總數仍可能因比較基期紀錄偏低而出現不小的增幅。

看懂基本統計、掌握人口概況，這是現代從政者的基本功，且無需高深學問。在這方面顯然不及格的江啟臣博士已三度當選國會議員，且是中國國民黨現任黨主席。真是好可怕！

（作者從事寫作與翻譯，https://kws.baseed.net）

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