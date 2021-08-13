自由廣場》突破中國封鎖 莫淪氣候孤兒

◎ 趙士瑋

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）日前發布《第六次評估報告》，下達氣候變遷「最後通牒」，直指危機已迫在眉睫，人類必須立刻行動，才能將全球暖化的損害降至最低。然而，遍觀三千餘頁的報告全文，正文中提及台灣僅寥寥三次，其中兩次在第九章有關海平面、第十一章有關洪患的段落，還特別加註後續編修時一定更正為「Taiwan, China」；另外一次在第十二章有關土石流的段落，則是原本就寫作「Taiwan of China」了。

雖然令人氣結，但台灣在國際間、尤其是聯合國發布的文件受到矮化，早就不是第一次。值得觀察的是，中國會否利用氣候議題進一步擴大影響力，開闢打壓我國國際空間的新戰場。

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中國雖是全球最大碳排放國，但身為開發中國家，已被列為氣候變遷預期最大受害國之一；近年來更提出富有野心的減排目標，並扶植太陽能、電動車等綠能產業，已然取代美國佔據氣候議題的輿論制高點。從本次IPCC報告對台灣的輕描淡寫，可略見往後相關領域討論中，我國能見度恐持續探底。

在氣候議題上被矮化為中國一部分，不僅是感情問題，更有實際的危險。我國和中國受氣候變遷的影響不同，因應策略也有根本差異。我國四面環海，國土受海平面上升威脅的比例，遠較中國為高；且地形多山，相對中國需投注更多資源防治土石流等危害。另一方面，中國以高碳排工業為主的經濟型態，與我國著重高科技產業相比，減碳方針當然不盡相同；加以我國執政黨及多數民意傾向採取非核方式完成減碳目標，亦與中國有別。當國際在氣候議題上將台灣誤認為中國的一部分，恐將忽略我國獨有、不同於中國的困難；這也可能在我國推行不同於中國的氣候政策，尋求支援及合作時，形成阻礙。

為避免在中國打壓下淪為「氣候孤兒」，政府應更積極提升我國在氣候議題的聲量。不論鼓勵碳捕捉技術研發、完善水土保持、改變能源體質，只要能在全球各國中率先取得成果，都將有助於國際看見台灣面對氣候問題的迫切與決心。氣候變遷既是全球議題，台灣要在氣候變遷下繼續保障國民福祉，當必須設法突破封鎖，打入國際體系才行。

（作者為加州大學柏克萊分校法學博士生）

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