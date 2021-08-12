自由廣場》重視開學後大專學生的身心健康

◎ 楊啟正

五月疫情爆發後，在三級警戒隔離期間所產生的身心壓力，早已造成大專學生極大負面影響；然而，隨著疫情趨緩，身心煎熬卻不見得有所改善。首先，今年新生入學就會面對大挑戰，因為這群學生除經歷指考延期變動外，也代表緊接而來對選校選系的急迫，而開始面對新環境，原本應有的學校活動亦因疫情減少，同儕交流討論降低，極有可能增加他們的無助與疏離感，遑論大學校園的學習環境與高中有著明顯差異，這種自主式、為自己選擇而學習的概念，會讓高中至大學的轉換產生困難，在疫情干擾下更無所適從。

大學舊生也是如此，五月中旬，多所學校已停止實體課程，採用遠距。雖然「停課不停學」喊得響亮，在不論遠距學習成效是否與實體相仿下，或許仍能達成某些學習效果。然而過去這四個月，這群處於青少年的學生，被迫必須在家中持續待著。因此，類似社團活動、ＫＴＶ、夜衝、聯誼、朋友聚會都不存在下，熱血青年被壓抑的狀況難以想像？加總起來，以往可能不會出現的親子衝突、朋友間陌生、學習遲滯，都有極高可能在新學期產生。

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在此情境下準備開學，對大專院校同樣充滿挑戰，期望政府單位能同樣重視此身心壓力的延續，並非疫情緩解就會鬆懈下來，反而該更謹慎小心規劃！具體來說，或許可從下列角度考量：

首先，大專院校不比國高中，除了大學生來自各地，也會去各地活動，像「宿舍類型的環境」在防疫上必定令人擔心。雖然部分學校提出以「篩檢」為主的「安心入學」方案，但國際上的大學防疫多數仍回歸「疫苗」而非「篩檢」，一般學校也無法長期持續篩檢作為。因此，在疫苗短缺下，懇請政府重視大專學生在疫情下的身體健康，讓學生儘速打到疫苗。而教育部或大專院校也應注意學生的身心狀況，並非僅從校方「心理諮商中心」來進行，需從校內各單位，例如教務、學務、系所等共同合作，同時考量「學習安排調整」和「師長關懷介入」等細節，才得以提早預防與協助。

在變動的時代裡，每一個人都參與其中，身心健康更不應該分年齡、分族群，沒有任何人是旁觀者！

（作者為政治大學心理系教授）

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