自由廣場》馬英九生氣背後的玄機

◎ 李坤隆

政治是一面照妖鏡，時間是最好的解釋，長久以來受到社會質疑的三中案有了新進展，如今，前總統馬英九被控在「三中交易案」賤賣國民黨黨產，遭台北地檢署起訴。台北地方法院十日開庭辯論，馬強調是依照「廣電法」規定，讓黨政軍退出媒體，沒有犯罪，無法接受檢方對他「非常規起訴」。

這個案子還在調查中，我們靜觀其變，但此案延遲這麼久，就令人感到有異，畢竟在過程中就引發極多討論，現在需要司法讓真相還原，只是，當我們看到馬英九的態度，卻覺得有些玄機。

請繼續往下閱讀...

根據媒體報導，公訴檢察官黃聖則痛批，馬英九在偵審前多次找律師演練臨訟避罪的說詞，根本是開「串證大會」，甚至預置安排鉅額訴訟救助費用。偵審期間，馬推稱不知交易細節，與張哲琛、汪海清等人濫用財會專業，掩飾、扭曲犯罪行為，犯後態度不佳，請求法院從重量刑，並宣告沒收馬等人的犯罪所得。

這樣的情況讓人覺得，司法一定要超越政治，對於有正義良心的司法人員，更應該全力支持，尤其許多事證只會越趨明朗，當馬英九的情緒波動越大，更凸顯案情不簡單。

尤其，馬英九有余文的潛力，更讓人對於他的生氣有更多想像空間，不管背後原因是什麼，檢察官都應該站在公理的一方進行調查。更何況，這是十五年前的舊案，這麼多年下來，早已是信者恆信、不信者恆不信，檢察官為了司法威信，絕對需要更盡力，才不會被社會氛圍帶著走。

台灣的政治環境相當複雜，重要的政治人物更具有指標性，但不管如何，司法都是最終的裁判，尤其在司法長期受到國人鄙視的情況下，如能趁此機會翻身，何嘗不是一個契機？

（作者為正修科技大學通識教育中心教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法