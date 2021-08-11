自由廣場》興辦台灣總統府之倡議

◎ 賴明煌

拜讀政大陳鴻瑜教授《我們應該興建自己的總統府》，激起我等工程建築人員雄心壯志，興辦台灣國家新總統府。此非艱鉅任務，唯確實我台灣人能夠規劃設計監造與施工養護管理自己新總統府。讓國人從頭到尾使用國產品材料設備等來興辦，代表自己國家地貌、民眾願景與本土文化及國際象徵，並可抵抗天然與人為災害之建築工程作品，也可委請國際上建築工程卓越國家之先進工程或建築機構，做公正第三方查證單位來監督品質！

以工程與防災面向來看現總統府，係百年前日人所辦，使用Google Earth測其前後門口與北側寶慶路海拔均為二米，面臨凱達格蘭大道在二二八公園、北一女與司法院、長沙街約三米，這種凹地在此極端氣候、短延時強降雨之際，能不淹水實不容易。故新址須考慮這些建築物理特性與敷地環境計畫等。

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看看美國，其總統府白宮海拔十六米係由九個競賽方案中的愛爾蘭裔建築師詹姆斯．霍本設計，在一八○一年第三任總統湯瑪斯．傑佛遜遷入使用迄今二二○年；再看澳洲現有兩座總理府，除首都坎培拉總理府海拔近六百米外，另一處在雪梨齊利比利樓，故一國兩都也有案例可循。「南橘北枳」比喻在外國很棒建築師，並非適合台灣特殊工址；縱然在他國超夯建物，亦不適合本國大量抄襲。從施工便捷、工匠技藝水準、減少獨特尺寸耗材與養護維修簡易及綠建築再循環使用和碳足跡盤查減少等面向，尋找出效益與費用合理之交集，以結構安全適當與樸實環保綠能自然為基礎，並考慮台灣地質氣候人文與風俗習慣等，建立培育本土建築師公平良好與精進優質職場及採購法規制度和設備材料供需長期性循環不絕等，讓我年輕與優秀建築師可在地長期落地生根，未來並可發揚光大、出國競標，才是台灣官學產該努力之路。

新總統府規劃從其是否原地重建、易地興建或第二備援首都等目標，均可參考其他國家模式討論，相信這也是民主自由台灣的展現。

（作者是成大土木博士、曾任嘉義市政府秘書長）

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