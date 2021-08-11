自由廣場》安博和東奧一同落幕？

◎ 戴智權

最近有藝人使用「安博盒子」收看東京奧運遭網友撻伐，更引爆著作權議題。由於安博盒子只要連上網路就能收看影視節目，消費者在家收看這些內容，有無違反著作權法？隨著東奧落幕，政府是否會持續鐵腕捍衛正版，值得關注。

由於安博盒子在銷售過程中，強調都經主管機關審驗，一切合法。然而所謂「審驗合格」，只代表機上盒的無線射頻功能硬體通過檢測，並不代表所提供的影視內容完全取得著作人合法授權。換言之，只要未經國內外媒體授權，就不合法。

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國家通訊傳播委員會（NCC）早在民國一○六年間核發審驗證明時，就要求在特殊記載事項加註「本器材之審驗範圍不包括連網後接取之影音內容」警語。一○九年二月間更加上「請業者與消費者應注意並尊重智慧財產權」等文字，代表審驗合格的範圍根本不包括影視內容授權。

事實上，購買安博盒子約四千元左右，屬一次性費用，永遠不必再付費，而訂閱有線電視一年約六千元，由此可見，購買一個安博盒子根本無法訂閱整年的有線電視服務，安博盒子的直播，怎麼可能會獲得電視台的授權？

更離譜的是，安博盒子上收看直播頻道的APP，竟然只在安博盒子上才能使用。大部分民眾認為不會觸犯法令，可以心存僥倖，但實際上消費者如果明知機上盒為盜版，也有觸犯著作權法的可能。而業者截錄訊號的機房一旦被警方查緝，安博盒子就會斷訊，權益不保。

一個產業的運作背後需要龐大資金，不論是電視台轉播奧運需要支付大筆權利金，產製影視節目更需要投入足夠成本，而輸出這些高水準、高品質節目同時，也是國家軟實力的展現，但軟實力卻會在每次收看盜版機上盒消失殆盡。

此外，在掃蕩查緝盜版的行動中，也需要投入很多國家資源，包含事前檢方與警方蒐證、鎖定機房與經銷商、聲請搜索票、搜索後要偵訊與複訊等。

值得注意的是，如果大家能拒絕盜版，將國家資源使用在真正需要之處，相信台灣未來的影視產業軟實力就能讓更多國家看見。

（作者為律師）

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