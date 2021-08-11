自由廣場》問題在病毒，不在疫苗

◎ 陳喬琪

由於武漢肺炎病毒基因一直在突變，導致全球疫情依然未有緩解跡象。最近有媒體報導，病毒最終會出現一種讓所有疫苗都無效的變異株，而許多醫學報導，部分國家準備要開始施打第三劑。在如此詭譎氣氛裡，在台灣，仍有許多人每天都在找疫苗的麻煩，難道他們不知道問題在病毒，而非疫苗嗎？

美國拜登總統在五月廿六日的記者會上，要求情報機構要在三個月後向他報告武漢病毒起源。因此二、三週後，我們應可從媒體報導獲得些病毒起源的訊息。然而美國眾議院國土安全委員會主席麥克考（Michael McCaul），數天前就率先提出他的幕僚報告。

請繼續往下閱讀...

麥克考眾議員的報告摘要如下：最早是英國人達薩克（Peter Daszak）與中共武漢病毒研究所合作，向美國國家衛生研究院等機構申請研究經費，想要探討SARS病毒的功能增益，以了解致病機制從而製作疫苗。過程中，美國科學家巴社立克（Dr. Ralph Baric）指導中共的實驗人員，不著痕跡的修改病毒基因，而且無法追蹤其修改的來源；結果有了技術之後，武漢研究所用各種冠狀病毒的棘蛋白插入人造的「武研所病毒一號」（WIV1），製造衍生出八種嵌合病毒。這篇報告引用了該所出版的多篇論文，佐證他們的發現。報告說，如此危險實驗，幾乎都只在像牙科診所般環境下進行，病毒很容易就會被帶離實驗室而進入社區。

他們也質疑，此病毒的蛋白酶切位點（FCS）的基因也是人工嵌入。國際頂尖期刊「自然（Nature）」報導，曾引用一位前諾貝爾獎得主、美國加州理工學院巴爾帝摩（David Baltimore）名譽教授的文章，指武漢肺炎冠狀病毒在蛋白酶切位點的基因碼，出現兩個連續的精胺酸（arginine），這種情形在其他冠狀病毒未曾見過。

麥克考的報告具有「證據優勢」，意即他的證據比從海鮮市場流出或從第二宿主動物傳染開來的證據更強，但還需要發掘與比對更多證據來證明起源。

不過，未來即使證實這隻病毒是由人為的基因竄改而成，也沒有方法改變其在人類身上產生的致病性。人工合成的RNA病毒，突變後似乎更適應人體，毒性也更強。往後如證明是一種「失控的人造病毒」，要如何「與人和平共存」，恐怕還是未知數。

歐美國家隨著疫苗注射普及之後，在一個月前開放各種活動，譬如美國職業棒球比賽、歐洲足球聯賽、英國溫布頓網球比賽…，成千上萬的觀眾，幾乎沒有人戴口罩、沒有社交距離，口水亂噴，如今疫情再起，就證明病毒的威力。而往後如果證明是人為竄改基因，對於中國將是龐大壓力。尤其對於那些科學界人士的無知與愚昧，應該要嚴厲譴責。人類要記取教訓，免於再次遭遇浩劫。

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法