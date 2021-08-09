自由廣場》芭樂表皮黑點？ 沒關係！

◎ 蔡國顯

盧碧颱風引進的西南氣流帶來豪大雨，農作物受損嚴重，很多葉菜瓜果類都已開始枯爛在田，其他水果類更不用說了。

因連續多日豪雨，果樹的花蕾和幼果及成果受損，許多果園淹水，屏東傳出三千多顆鳳梨漂走，其他農作物更不用說了，當然是水傷最明顯。所幸農委會主委陳吉仲已答應，農損不必到現場勘災，提出申請確認即可，但果農也希望能縮短發放時間。

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芭樂掉花、落果嚴重，勢必影響到秋、冬天的收成。一顆芭樂要經過六至七個月的生長期，催花催果效用不大，最近芭樂採收下來的黑點一定非常之多，坊間傳言水果有黑點不能吃，誤導消費者甚鉅，在此要提出一些說明和呼籲。

農委會公布芒果有黑點，食用沒關係，芭樂有黑點當然就更沒有關係了。芭樂的病蟲害在水果中是最多的之一，除了有東方果實蠅（俗稱蜂仔）叮到之外，它還有炭疽病及黑星病等。芭樂受碰撞傷及施作過度的肥料，造成肥傷，也會從果實上顯現出黑點。蓮霧受傷也會造成黑點，消費者不要受二手傳播影響，誤認有黑點的水果不能食用。

行政院、農委會、衛福部及農業改良場等，應該替數百萬果農發布新聞，導正社會視聽，讓大家安心享用台灣甜美的水果。

（作者為專業果農，著有《拔仔狀元》）

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