自由廣場》奧運金牌與爛命一條

◎ 張勳慶

在東京奧運，年僅十四歲的中國跳水女選手全紅嬋，得獎當下最大願望，是能賺錢給家中爺爺和母親治病，還說她從沒去過遊樂場，想去抓娃娃。人紅之後，她位在廣東鄉村的老家成了景點，送錢送禮錦上添花者絡繹不絕。

七歲就被國家拉去訓練，十四歲奧運拿下金牌的背後，就是賺錢為家中長輩治病，這個中國農村存在貧病交迫就得自我了斷的問題。

請繼續往下閱讀...

中國目前農保稱為新型農村合作醫療，簡稱新農合，是由地方政府和農村共同集資辦理，在醫療過程於縣內一級醫院可報銷六成，二級可報銷五成，縣外則是報銷四成；二○一一年開辦有八．三二億農村人口加入，二○一八年剩一．三億人參與，且根據自由亞洲電台報導，因財政吃緊，政府把保費從人民幣二五○元漲至人民幣七二○元。收入微薄的農民當然受不了，乾脆退出，有病就用拖磨去熬過、撐過。全紅嬋媽媽因車禍肋骨有問題，就是這樣硬撐著。

保費上漲已經夠頭痛了，在中國一樣存在著過度醫療去撈錢的「人血饅頭」事情，就是把小病當大病治，帳單到手真能核銷比例也充滿人治，還曾發生割痔瘡院方帳單報四千元，拿去新農合只核准五百元。

從全紅嬋拿金牌到龐大農民仍用爛命一條去和疾病對賭，中共官方自稱的「全面脫貧」，這下竟被一位來自農村的小女孩給戳破了！

（作者任職文教機構，新北市民）

全紅嬋啟示錄

◎ 黃惟冰

年僅十四歲，來自中國廣東省湛江市麻章區邁合村一個貧困家庭的全紅嬋，日前以打破世界紀錄的高分，拿下東京奧運女子跳水十公尺跳台項目金牌，一夕爆紅。

然而，在回應媒體提問奪金秘訣時，全紅嬋卻表示，「練的，慢慢一直練唄。我媽媽生病了，可是我不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病，然後就很想賺錢，回去給她治病，賺很多錢，治好她」。

聞此，全紅嬋其實已間接透露出中國社會的兩大問題。第一，雖然中共為了改善中國農村醫療資源不足，二○○四年就在全國推出「新型農村合作醫療」，更宣稱農村人口的「參合率」接近百分之百。但從全紅嬋母親的案例就可證實，中國農民、特別是貧窮農民就醫的困境持續存在。即便是在廣東省這樣的沿海富庶省份，依然如此。

第二，中共為了培養金牌選手，在國際舞台上為黨、為國爭光，幕後進行的嚴格訓練，竟排擠了孩童的基礎教育，導致全紅嬋連自己媽媽的病因、病情都無法識讀。這樣的結果，若從人性的角度出發，不是奇蹟，而是悲哀。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法