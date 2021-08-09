自由廣場》我們應該興建自己的總統府

◎ 陳鴻瑜

每個民族都有其精神，它是隨著日常生活而存在於言語、器物和行為之中。民族精神之型塑，來自於內發和外塑，經過時間而融合成一體。外來文化之進入，我們很容易察覺，認為不好的，會立即加以拒絕。一個獨立的國家，在建國之過程中，最重要的工作就是凝聚民族意志，拒斥和對抗入侵者。對於入侵者所興建的各種建築，因為它代表的是敵國入侵者的象徵，所以多會加以剷除或改造另做他用。

台灣經過日本五十年的統治，最能代表日本殖民統治精神的建築物，就是坐落在台北市的台灣總督府。自從日本戰敗退出台灣後，總督府變成台灣中央政府總統的辦公室。我想，應該是以前的統治階層捨不得拆除這棟雄偉的建築物所致，因利就便的就加以使用。這是毫無自我覺醒的做法。除了台灣和越南之外，東亞地區大概沒有一個國家在獨立後，將以前殖民地時期的總督府當成總統府。舉南韓為例，南韓將以前日本總督府拆除，同時舉行驅魔儀式，以告別那被殖民統治的厄運和陰魂。印尼也將荷蘭時期的總督府改為博物館。

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然而，在台灣卻看到不一樣的民族精神表現。以前的政府經常在總統府前舉行閱兵典禮，展現的精神猶如日本軍國主義。台灣已進入民主鞏固時期，應有新的精神體現。到底我們要如何建構自己的民族精神？近年雖將總統府局部開放參觀，還是沒有放開腳步去思考根本的問題—我們應該興建一座屬於我們自己的總統府。

如果決定應蓋一座我們的總統府，覺得將總統府拆除可惜了，可考慮將它改為博物館。

（作者為政治大學歷史系名譽教授）

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