自由廣場》免疫力不是練肌肉 公衛防疫才是硬道理

◎ 謝安民

免疫力是個很吸引人的話題，人人都想有強大的免疫力擋住所有病原體，有某醫師甚至說：「你的免疫力到最後才是硬道理」，甚至主張「不能老是依賴口罩、洗手等這些預防措施，大家還是要趕緊建立自己的免疫力」。

但實際上，免疫力難以捉摸，而且目前也無法定量和分級的。是的，有些疾病和一些藥會降低免疫力，使有那些病或吃那類藥的人容易感染，不過這類病人也非每個人都一定或經常有感染。正常人的免疫力，不像肌肉，多鍛鍊就可以多長一些。目前只有打疫苗或抗體才確實可以提高免疫力。一般人，誰有多少免疫力？免疫力要多少才能避免感染？我們無從知道。往往是一個人得了傳染病之後，才說這個人免疫力不夠，這種由果來定因的邏輯，就好比一個人命不好，就說他以前肯定做了很多壞事，一樣是荒謬的推理。

請繼續往下閱讀...

年輕人得武漢肺炎後重症或死亡的可能性較小，但主要原因不見得是他們的免疫力強，和年輕人一般健康狀況較好，而且少有基礎病有很大的關係。何況新冠肺炎有一些死因，如血栓、中風及心肌梗塞，和免疫力低落沒有關係。肺部最可怕的病變，急性呼吸道症候群（ARDS），大多是和過強的免疫反應有關。事實上，年輕體壯看似無低免疫力問題的人，有重症甚至死亡的人也不能算少。可怕的是我們無法事先預知，那些年輕人會得重症，那些人會死亡。

另一方面，公衛的防疫措施，如疫調、匡列及分級隔離不同風險的人，以及民眾遵從良好的衛生習慣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，確實有效，而且是有科學證據的對抗病毒利器。到今年五月以前，台灣的防疫工作做得很好，在全球病毒風暴中，使台灣成為少數幾個淨土。這一波疫情破口，並不是我們的方法錯了或政府失職或是民眾不合作，而是幾小群人士不遵守防疫規範所造成。

我要強調，某醫師講反了，公衛防疫措施到最後仍是硬道理。沒有疫苗時當然要嚴格執行，有疫苗之後，還是要堅持（我們已知疫苗無法完全防止感染，而且對付變異新株病毒的功效顯著下降）。疫情不會戛然停止，會慢慢消失，直到我們確知已經雨過天晴。

（作者為退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法