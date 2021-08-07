自由廣場》「超高齡」媽媽選手的奧運鬥志

◎ 張淑中

為台灣奪得羽球女子單打奧運銀牌、現年二十七歲的戴資穎，三年後會不會再拚戰二○二四的巴黎奧運一爭金牌，將是未來國人的關注焦點。但在今年東京奧運賽場上，有一位不老傳奇的「體操媽媽」丘索維金娜，運動生涯長達三十四年，她對運動的熱愛與奉獻，值得全球運動員學習。

媒體報導，第八度參加奧運的四十六歲烏茲別克女子體操選手丘索維金娜，雖在東奧跳馬項目未能進入決賽，也決定於今年退休，但其在賽場的拚戰鬥志，仍讓她獲得許多現場選手的起立鼓掌致敬。她自一九九二年以來出戰每一屆奧運，首次參賽就在巴塞隆納奧運奪得團體金牌，二○○八年在北京奧運又拿下個人跳馬銀牌。今年已連續第八屆征奧，超越歷史參賽屆數紀錄，更是奧運史上最年長的體操選手。

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丘索維金娜原本在一九九六年亞特蘭大奧運會後決定退役，結婚生子，但兒子出生後被驗出罹患白血病，為了支付龐大醫療開銷，她決定重拾體操。數十年的光陰，她多次參加世界比賽及奧運賽事，其奮鬥精神令人佩服。

被譽為「現代奧林匹克之父」的現代奧林匹克運動會發起人皮耶‧德‧弗雷迪，終身倡導奧林匹克精神，他曾說過，「重要的不是取勝，而是參與其中」。此次台灣出戰東奧的選手們，有不少人是第一次出征，雖然落敗，但只要不氣餒並有拚戰鬥志，就如同丘索維金娜對競技體操運動的奮戰精神，相信未來全球會看到台灣更多運動選手的優異表現。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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