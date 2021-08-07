自由廣場》李顯龍錯了！

◎ 盧克強

新加坡總理李顯龍八月三日在阿斯彭安全會議上勸告美國，中國不是蘇聯，是不會消失的；並提出警告表示，如果中美發生衝突，對世界來說將是個災難。

我覺得李顯龍勸告的對象完全搞錯了！

學過賽局理論的人都知道，雙贏策略就是雙方協商合作，分配成果；而零和策略就是拚得你死我活，贏者全拿。如果賽局一方玩的是零和策略，另一方用的是雙贏策略，交手結果除非採雙贏策略那一方改弦易轍，或零和策略那一方改成雙贏策略，否則已經可以預判輸贏結果了！

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美國人國際秩序談判一向採取雙贏策略，希望透過國際協商、貿易互惠、經濟援助，維持和平環境，創造互利機會。但中共心態從來都是跟你玩零和遊戲，希望對方當冤大頭。一方面竊取國際智慧財產權、利用強迫技術轉移、透過政府補貼，扶植本國經濟實力；另一方面則縱容企業作假帳到金融市場圈錢，誘拐全球資金投入中國。

近年來，隨著羽翼豐滿，中共便開始向外擴張。經濟上，在非洲以開發援助為名，行掠奪戰略資源之實；政治上，利用一帶一路擴張軍事投射能力，假借協助窮國基礎建設，搶佔全球戰略港口；更惡劣的是，企圖以疫謀霸，讓各國因疫苗短缺，必須承認中國霸權及其勢力範圍。所謂中國的「雙贏策略」，就變成中國必須贏兩次才算贏的條件和局面。

至此民主國家才恍如大夢初醒，開始調整綏靖策略，對中國施加壓力！然而，遙處一方的李顯龍，卻突然冒出頭「告誡」美國不要太過強硬，以免輕啟爭端！

新加坡李氏父子最大的盲點，就是只有城邦國家治理經驗，卻自以為可調解強權衝突，常喜歡對大國指點！或許，為了新加坡的經濟利益，李顯龍出於無奈，只好淪為傳話人，但全球愛好自由民主的民眾，都很想點醒這位國家領導人：中國當然不會消失，但獨裁政權卻不會長存！

（作者為政治大學政治研究所博士生，曾任上市公司經營主管）

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