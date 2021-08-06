社論》拜登政府首度軍售台灣的意義

美國政府昨日宣布出售M109A6自走砲四十門等項目，總金額約七．五億美元。這是拜登總統上任半年多，首度對台軍售，除了符合我們的軍事需求，有助提升地面部隊快速應變及火力支援能力，加大嚇阻能力。對於印太情勢，尤其是中國軍力的擴張，美國也藉此展現明確態度。面對北京嚴峻威脅，升級台灣的防衛能力，才能進一步確保台灣在維繫台海和平與區域安全，更具能力與信心。遏制北京的窮兵黷武，美國並無戰略模糊的空間。

這項將大幅提升陸軍打擊火力的軍購，台灣已爭取許久。四月中旬拜登總統指派摯友、前參議員陶德率團來訪後，即傳出美國將同意這項軍售。然而，過了三個多月，軍購案才正式確立，當中透露區域情勢複雜性，讓美方拉長了決策思考。陶德當時在台北向蔡英文總統表示，他是應老友拜登總統請託，來重申美國對台美關係的承諾，並支持台灣「積極投入自我防衛」。陶德等人不僅與我方軍政高層深入會談，了解我方的防衛需求與思維，蔡總統在官邸晚宴，我國防部長邱國正亦是座上賓。堪稱台美高層重要的戰略對話。

請繼續往下閱讀...

除了陶德的台北行，美國當時的另一鋪陳對象是北京。為了四月下旬舉行的氣候峰會，拜登總統同一時間也派遣前國務卿凱瑞擔任氣候特使，前去中國商討氣候議題的合作。華府與北京才在三月安克拉治的外交戰略對話上針鋒相對，但拜登政府仍未放棄對中國既競爭且合作的雙軌路線，美國一面與民主國家加強互動，強調彼此的同盟關係，卻也保持某種衡平性。這在美台關係，看得更加清楚。拜登政府雖多次表明對台承諾「堅若磐石」，但挺台不若川普時期的高調作風，卻也是不爭的事實。

被歸屬為知台派的美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾，五月受訪時表明反對放棄針對中國侵台的戰略模糊政策。七月更進一步說，美中將以某種形式往來，「我們支持與台灣堅實的非官方關係，我們不支持台獨。我們充分了解這議題極具敏感性」。另外，白宮針對武漢肺炎的應對團隊，七月初原在推特發一則貼有中華民國國旗的美國全球疫苗捐贈推文，蔡總統也轉推以致謝意，但一天後該推文卻被刪除。白宮發言人莎琪對此解釋，國旗的圖像處理是「無心之過」，美國仍致力於其「一個中國」政策。

雖然拜登政府從未定義何為台獨、何為一中政策，試圖維持模糊空間，但數度拋出「傾向北京觀點」的言行，已然讓我們感到並不尋常且深感不安。這段期間，中國仍持續輸出軍事威脅，除了台灣首當其衝，日本是倍感壓力，甚至要比美國更直接言明對台海失衡的關注立場。包括防衛大臣岸信夫多次強調「台灣的和平與穩定與日本直接相關」，警示中國不斷擴大的軍力正在包夾台灣。防衛省七月公布防衛白皮書，將中國列為對日本安全威脅的首位。從日本角度，台海情勢已再無戰略模糊的空間。

面對民主友邦的可能疑慮，拜登政府昨日首度宣布對台軍售，除了提升台灣自我防衛能力，並延續前任政府的作法，不是包裹軍售，而是就單項武器滾動式檢討台灣的防衛需求，另也強調美國維繫台海和平穩定的決心，並回應日本等印太盟邦對台海情勢的關切，藉此傳遞多重訊息。美軍此刻正聯合英國、澳洲和日本部隊，在印太地區舉行「二○二一年全球大規模演習」，這時間點公布對台軍售，也意味著台灣納入軍事同盟的緊密關係。美中交手過招，台灣安全利益不能受到影響。

對於外交捭闔能力高度自信的拜登總統，力圖透過台灣關係法與一中政策的雙臂行使，取得台海新平衡，以拉大美國的運作空間。但北京愈來愈不掩飾擴張的企圖，對民主國家乃至世界秩序帶來巨大的挑戰，美台關係如無法從美中關係完全脫鉤，華府只會陷入北京設定「台灣為核心利益」的圈套，應處上易陷於被動。加上前任川普政府、以及美國國會跨黨派一致的抗中立場，拜登政府在台海政策的任何微調，都會被放大解讀。就如宣布對台軍售的時機，並無須在美中互動的背景下太多考量，應根基於台灣的軍購量能與防衛需求，該軍售就軍售。這樣的安全保證，不僅對台灣，也攸關與其他民主盟邦的信賴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法