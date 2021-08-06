自由廣場》美國收網 病毒溯源調查「卡中」

◎ 陳永昌

美國總統拜登就職第一天簽署十七項行政命令，停止退出WHO流程名列其中；一週後，又以行政命令禁止聯邦政府官員以起源地理位置稱呼肺炎疫情。「川規拜不隨」，不少觀察家當時解讀成美中關係回溫先兆、拜登向北京伸出橄欖枝，現在看來並非如此。

關鍵轉折點出現在五月底。不滿意病毒溯源調查報告結論曖昧，拜登五月廿六日下令：情報機構「應再加倍努力蒐集及分析資訊」，限期九十天內提交調查報告。兩個月過去，參議院情報委員會暨外交關係委員會跨黨派國會領袖上週簽署聯名信函，敦促拜登堅持調查，直到一致可信結論水落石出，就算九十天不夠也要繼續。

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牽涉到敏感種族主義，美國主流輿論對於病毒起源原本審慎保守。像《紐約時報》專欄曾抨擊川普拿中國開刀是「試圖轉移公眾注意，以掩蓋其抗疫失敗」，眾議院議長裴洛西則以「川普病毒」回批。科學議題摻雜政治元素後，淪為政治人物「口水戰」話題，這樣的氛圍在拜登上台後有所翻轉。美國網路媒體POLITICO與哈佛大學七月上旬公布最新民調：五十二％美國人相信病毒來自武漢病毒實驗室外洩，只有廿八％相信動物是病媒。擺出一副「我早就這麼說啦！」的川普虎視眈眈，再加上眾多搖旗吶喊的共和黨國會議員，拜登政府無法置身事外！

屢遭質疑與北京走太近的世衛秘書長譚德塞，最是耐人尋味。世衛病毒溯源研究聯合專家小組調查報告三月卅日出爐後，譚德塞先是對「從實驗室洩漏的可能性微乎其微」結論持保留態度。他搶在拜登之前強調：評估不夠充分，問題癥結在於中國政府不配合。拜登下令重啟調查後，譚德塞六月中旬立場更加清晰：不能排除實驗室洩漏病毒的可能性。七月中旬，譚德塞終於與中國劃清界線，宣布成立新的專家科學諮詢小組，重啟病毒溯源調查。北京當局立即悍然拒絕。

最戲劇性一幕發生在七月底，美國國務卿布林肯出訪科威特，特別安排與譚德塞會晤，如何貫徹重啟病毒溯源調查自是討論重點，拜登政府過去半年來布局開始收網。

中國堅拒開放實驗室，病毒溯源調查2.0最後很可能又流於各說各話。但全球兩億人確診及近四百四十萬人死亡，究責聲音只會越來越多。「中國輸出病毒」是否成為拜登政府鼓動抗中的「政治提款機」，值得觀察。

（作者為企業專業經理人）

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