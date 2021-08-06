自由廣場》德艦遠航南海 談歐盟印太戰略與中國

◎ 張孟仁

自英國、法國和荷蘭的軍艦南海繞巡之後，德國軍艦巴伐利亞號也東來軋一腳，成為自二○○二年以來，第一艘穿越南海的德國軍艦。

這並非隨興之作，早在歐盟二○二一年四月十六日公布「歐盟的印太合作戰略」（EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific）之際，德國即承諾會在八月派出一艘巡防艦。現在說到做到，同時顯示出德國呼應歐盟政策文件，增加了類似的海軍行動。

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目前歐盟及其成員國，如法國、荷蘭皆已驅艦東來，德國九月大選逼近，隨著巴伐利亞號前來南海，後梅克爾的歐中關係備受矚目，其中一個觀察重點即是大選之後，德國是否會持續履行於二○二○年九月二日所發表的《印度太平洋方針》。不過，既然友中的梅克爾在任都同意使艦東來，咸信下屆政府在綠黨的壓迫下，不致偏離趨勢。

經貿向來是德國的命脈，在其公布的印太戰略中，強調國家利益與印太地區息息相關（德國的貿易路線多半經過印度洋、南中國海和太平洋），有意透過深化該地區多國的合作，強化多極體系秩序的戰略方向，做為美中兩極對抗外的另一種選項。意即讓德國、歐盟站上獨立於美、中的第三極，但打著以「多邊主義」、「由規範所本的國際秩序」為其核心，塑造非建立在霸權規範下的國際秩序，讓理念相近的印太盟友毋庸在經濟與安全選邊。

其次，德國對於中國市場過度依賴，已是嚴肅課題。儘管印太政策中沒有直接論及中國，顯然想把雞蛋分散在不同籃子加強與其他國家的交流，使其關係多樣化，淡化「德中」關係的必要性，降低單方面的依賴性。無獨有偶，德國印太戰略對亞洲政策的轉變，也同時反映在「歐盟的印太合作戰略」裡，歐盟亟欲強化己身在印太地區的戰略自主性與夥伴合作的能力，並強調已有幾個印太政策的首選合作對象，試圖減少對中國的依賴。

在美中競逐下，考量到高度戰略不確定性與保障德國的經濟命脈，迫使德國及其領軍下的歐盟印太戰略走出了明顯的「自主」風及「主動性」，透過追求歐洲價值與繁榮擴大歐洲對印太地區的話語權，試圖打破美、中在該地區的兩極體系，重塑多極的印太國際關係；南海也勢必更為暗潮洶湧。

（作者為輔仁大學義大利語文學系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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