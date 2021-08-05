自由廣場》結合民間資源 強化海巡立體能量

◎ 陳尚勇

四月底和五月初，分別有中國偷渡客乘橡皮艇，經金門水域、台灣海峽，非法進入台灣境內，檢方持續調查中，最有可能的動機，判為針對台灣海巡弱點，進行情蒐。

七月三十日清晨，兩艘來自中國海南三亞的漁船，出現在蘭嶼海域，甚至近迫至距蘭嶼僅十海里之禁止水域，遭海巡署艦艇予以驅離。東部海（空）域為我進行國防軍事研測地域，中國運用漁船為掩護，從事情蒐或其他活動，已屢見不鮮。對於以「海洋立國」的台灣而言，海巡署強化立體能量，建構完整近（沿）岸（海）及近洋空中偵巡兵力，刻不容緩。

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海巡署成立後即籌設空中偵巡隊，初期採委外（商）租賃民間航空業者直升機執行空巡勤務，並規劃加入定翼機與無人機，完整立體化能量。後因應公務航空器一元化，政府成立內政部空勤總隊，海巡署空偵隊解散，目前海巡署空中勤務，由空勤總隊直升機以每月五十架次或一百小時為原則支援，但得以視主、客觀因素彈性調整。鄰近中、日、韓、越南等海巡單位，均有專屬的海巡任務機隊（包含定翼機與旋翼機），機隊大小不論，相形對照下，更顯我國海巡空偵能量不足與建構急迫性。

海委會提出「籌建空中能量」報告，規劃成立海巡署機隊，預計採購十二架定翼機及八架旋翼機，然因預算高達新台幣二五○億元而遭擱置。然單就強化執勤能力層面來看，海巡署建立自主性的空中能量，確能提升巡邏、監控與查緝成效，尤以定翼機有航程遠、速度快、滯空時間長等多重優點。

個人猶在空軍任職時，一次例行飛行訓練，於空中被轉派協助海巡署艦艇緝捕海上不法，除能迅速到達緝捕目標（船艇）外，於目標上空低空盤旋定位及監控，對船上不法份子，亦能產生威懾效果。因此，定翼機是強化海巡立體能量不可或缺的一環，綜觀世界各國皆然。

在兼顧海巡立體化能量籌建需求、避免重複投資的前提下，租賃民間航空業者適宜定翼機執行，為較適宜的方式。除能強化海巡立體能量，有效確保每一吋海上國土的安全外，更能創造「擴大國防經濟內需，振興後疫情時代國內經濟」等多贏局面。

（作者為前空軍飛官、中正大學戰略暨國家安全碩士）

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