自由廣場》國軍手機的中國App

◎ 楊佩樺

中科院推出了新版的MDM App，主要是一個國軍手機監控系統，用於阻絕手機藉由照相、藍牙傳輸、熱點分享、定位等功能外洩機敏資訊之管道，消除相關資安疑慮風險。因為使用Apple手機，可在開啟舊版MDM App之後，把手機強制關機再打開，那麼即便正使用MDM App管制的手機，雖仍不能拍照，但可開啟藍牙及定位功能，造成漏洞，所以中科院更新了這個系統。

不過，在基層有個很現實的問題是，大門衛兵檢查入營的長官或高層時，若有違反規定事宜，敢提出嗎？這個問題必須克服，才能讓國軍基層信服，否則過去涉及洩密的國軍，都是位階較高或是國軍高層，難免讓基層士氣受挫。

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說到了國軍的手機，其實還有一項規定是禁用中國製手機，但據我了解，對於手機內下載的App，倒是只有「規勸」不要下載中國的App，沒有相關防禦機制。

過去印度政府曾公布，他們委託資訊保安調查小組，證實當時四十二個中國開發商製作的手機Apps，會將使用者資料傳送回中國，且有對印度網路攻擊的風險存在；今年中國政府也承認會利用中國App蒐集與服務本身無關的用戶個資，且不會經過用戶同意。美國更是不論在川普或拜登執政下，都對禁用中國App祭出相關的措施。

在台灣，中國滲透問題無所不在，身為軍人眷屬，我認為台灣更有必要提出對於不只國軍、也包含國家機要相關人員及公務人員，禁止使用中國App的相關規定，同時也要加強民眾對於資安重要性的體認與行動。

武漢肺炎的抗體可以靠打疫苗產生，對中國的抗體就得靠我們自己努力了！

（作者為軍眷、台灣基進性別發展部主任秘書）

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