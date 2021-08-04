自由廣場》老狗變不出新把戲

◎ 王國論

開在村外的店，已是奇怪。按理開店不外乎廣招過往客商，巴不得千客萬來，更不可怠慢鄰村近客，但它全不理會這些。

上次總統大選，被「無主席」做掉的朱前主席，聽說是準備好了才出手，但檢視他回鍋參選，除點出黨的「五失」，卻沒有呼應台灣選民對該黨的期待，原來，動作如此之大，回鍋參選僅在乎下回總統大選，防備不要再被做掉。

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這個黨確已是百年老店，按理，老店必有它的風華，獨特的味道，但看它的市招，已如同一塊發霉的臭抹布，誰沾染了它，誰發霉誰倒楣，現任江主席如此，回鍋的朱前主席何嘗不是！

江主席上任後，他究竟為他的黨做了什麼？此已遭朱前主席「五失」批判；而為這個國家呢？觀諸防疫期間，他猛扮國家防疫團隊扯後腿的角色，已讓他如同豬八戒照鏡子，黨內外不是人！

而如果誠如朱前主席所言，參選黨主席是意在為黨，二○二四要推出最強人選，則眼下他的參選，理應回應這家店的顧客—台灣人，能帶給台灣人啥菜單，端出什麼牛肉，但是在斑斕市招下，剝落的牆壁上卻仍貼著陳舊的菜單，擺著陳腐的菜色。

藉著東奧，國際各國正紛紛給台灣正名，但由該黨馬前主席的嘴巴吐出的話卻猶要台灣屈膝。可知，這完全是個「狗咬尾巴黨」—原地打轉，全黨都是老狗一族。朱前主席手中可有新菜色？若有，這些新菜色可能讓他連出任店長的機會皆無；顯然，準備了老半天，選上店長，比將來能否出任一國之尊還重要，真是奇怪的店！

（作者是律師）

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