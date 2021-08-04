自由廣場》（林保華專欄）以退讓求團結 則團結亡

中華統一促進黨總裁張安樂（白狼）今年七月在上海官方論壇上再度闡釋他號召「陣前起義」主張說：要發展組織爭取青年，陣前起義不是隨便亂講，武統來的那一天，要讓幾個部隊帶頭。接著，國軍的陸軍退役中將、前陸軍總司令黃幸強上將辦公室主任高安國在台灣發表「致台灣將士」影片，他身穿迷彩服呼籲國軍三軍將士一起推翻民進黨「詐騙集團」，完成中國統一的神聖使命。

在台灣處於生化戰爭的嚴峻時刻，台灣黑白兩道重要人物都公開宣示要配合中共的武統。在同時，台灣《鏡週刊》爆出國防大學校長、剛剛卸任國防部軍政副部長的張哲平上將已經捲入共諜案長達九年被調查。對這些嚴重的事態，台灣輿論並沒有強烈反應，似乎只有三立電視《新台灣加油》連著兩晚討論批判；政府高層也沒有公開表態；情勢詭譎。

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也許大家都沉浸在東京奧運的歡樂中？然而國家安危可以有任何鬆懈嗎？「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」台灣要亡於安樂嗎？

台灣是民主國家，用合法手段的選票把執政黨拉下來是可以的，但是配合中共武統號召陣前起義，甚至穿迷彩衣發表「致台灣將士」的影片，顯然是要取代三軍統帥與國防部長的職責，這難道不是準武裝叛亂行為？高國安曾於二○一八年二二八在台北市中正紀念堂宣佈成立中華民國台灣軍政府；這是敏感日子，是要在台灣再度發動二二八屠殺嗎？要成立軍政府，這不是對民主體制的軍事政變？政府當時沒有處理，才有今天的續篇；再不處理，等到他們拿著武器上街還來得及嗎？

國家認同問題，如果只是認同中華民國或認同台灣國，還可以是台灣內部的問題，屬於言論自由的範圍。但是一旦勾結對岸一黨專政的中共，就是台灣的外患了，就涉及台灣的國安問題。再號召陣前起義，則是武裝叛亂。當政者與民眾一定要把人民內部與敵我問題的界線畫得清清楚楚，區別合法與非法。

我理解政府高層對台灣內部營造團結的苦心，也獲得一定成績。但是也要認識到有些利益集團，你再釋放善意都不會感動他們；而且視善意為軟弱而更加猖狂。對這種人如果一再退讓，那是對人民的殘忍。對國軍內部出現的叛徒，最該出來講話的是現在的國軍高層，只有堅決的反擊，才能維護國軍的尊嚴與士氣。

毛澤東在國共合作抗日時說過：「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」毛、蔣都在鬥爭對方，只是毛澤東對中國歷史典籍更加融會貫通，更加「善於鬥爭」而把老蔣鬥輸了。我們如果對國共一再退讓，無力肅清內奸，就會輸得更慘。台灣只是一個島嶼，退無可退，那就應該及早邀請美軍駐防。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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