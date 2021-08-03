自由廣場》選手的文化道德素養 點亮台灣

◎ 張麗君

台灣選手在這次東京奧運會獲得的獎牌數已超過歷屆奧運的紀錄，且在羽球、體操、拳擊和高球等項目均為首次得牌，優異表現讓國人度過了激情的週末假期。而台灣選手不僅在運動賽事大放異彩，表現出來的文化和道德素養，也讓全世界都豎起了大拇指。

在台灣多元、民主、包容的社會環境中成長，台灣選手大都溫文有禮，且有「勝不驕，敗不餒」的運動家精神，表現出超水準的軟實力。以拿到羽球男雙金牌的王齊麟和李洋來說，在四強與印尼好手搶金牌戰門票的那場比賽，「麟洋配」於賽事結束後，雖難掩獲勝的喜悅，但第一時間即向印尼一哥阿山鞠躬多次，表達對阿山的敬意，此舉讓印尼網友齊聲稱讚。

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至於十九歲桌球小將林昀儒與中國球王樊振東對打落敗後，被媒體問到如何評價樊振東時回答：「我有資格評價他嗎？」這樣的答覆，讓世人看到他超齡的智慧與氣度。

羽球球后戴資穎在奧運羽球女子單打金牌戰雖以些微差距敗給中國選手陳雨菲，我們看到的是小戴拚戰到最後一刻的意志和精神，就像小英總統致電對她說的「妳是最棒的」。數年前，戴資穎曾被中國媒體攻擊式提問，要她拿一個大賽冠軍來證明自己是世界第一，「這需要證明嗎？」小戴不慍不火的回答，凸顯該名記者的無知和無禮。

反觀中國球員，有的在場上飆髒話，有的掀衣服露肚臍擦汗，陳雨菲得了金牌後指著衣服上的五星旗，深怕媒體不認識她等等。這些舉措都能看出兩岸文化水準與道德的差距，高下立判，台灣選手讓世界再次看到了台灣的正能量。

（作者為銘傳大學兼任助理教授、資深媒體人）

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