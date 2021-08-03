自由廣場》（鏗鏘集）游錫堃的想法—半生不熟的偏方

◎ 王景弘

立法院長游錫堃毫無疑問是台灣派，不斷在尋找台灣國家正常化的處方，但他的想法卻常流於半生不熟，思慮不周，日前呼籲各國警告中國，如果武力犯台，他們將立即外交承認台灣，就是個新例。

他用意在藉此「嚇阻」中國對台灣用武，但這句話有很大的語病，而且自失原則，讓中國虛聲恫嚇得逞。

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台灣既然是愛好和平、善盡國際義務的主權國家，理應獲國際承認，而不是把外交承認拱手交給中國決定。美國、日本或任何其他國家是否及何時承認台灣，屬於他們的主權，要由他們自己決定，不能被中國綁架。

台灣已具備國家條件，中國蠻橫設下「一個中國」框架，阻止國際社會承認台灣，現在各國不滿中國經濟掠奪和霸權擴張，激賞台灣民主的活力，與台灣關係走向正常化，雖沒有正式承認之名，但有承認之實。

如果自我設限，不促進良性正向發展，而先設定條件要中國用武才承認台灣，那是接受中國無理勒索，中國不必作為，便可阻止國際對台灣的外交承認。

美國堅持爭端和平解決，反對武力改變現狀，保留各種反制行動。如果中國要對台灣動武，它必須假定美國與日本會介入，美中關係會中斷，中國經濟會受抵制，美國很可能會承認台灣，因此，只提外交承認，嚇阻作用有限。

台灣應爭取的是與民主國家關係正常化，以實力嚇阻中國霸權擴張。各國集體行動可免於中國操作矛盾，各個擊破，而台海穩定涉及中國霸權，不是單一國家的問題，需要共同因應。

台灣發展與各國關係，不能自失立場，宣示只要中國不用武力侵犯，各國就不必外交承認台灣，這應該不是游錫堃的意思，但如此不嚴謹的鋪陳是搞錯方向，搞錯重點。

（作者為資深新聞工作者）

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