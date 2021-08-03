自由廣場》（北社評論）催生一座國家級台灣民主園區

◎ 李川信

七月卅日是台灣民主先生李前總統逝世週年，國家發行紀念郵票，感念其推動民主改革、加速國家現代化的貢獻；國史館舉辦「關鍵一九九一：李登輝與台灣民主元年特展」；民間團體以追思音樂會緬懷他。此刻，我們認為更應催生一座國家級台灣民主園區，以彰顯李登輝治國精神，並闡揚台灣民主歷程，成為傳承後代、台灣人為民主奮鬥的重要場域，兼具時代意義。

台灣民主化的過程，有其特色。戰後台灣歷經二二八事件、白色恐怖、獨裁統治、美麗島事件、林宅血案、陳文成命案，到解嚴前後，激烈狂飆的政治、社會抗爭運動，直到一九九二年才出現民主化的跡象，一九九六年才有第一次的總統直選。這漫長的民主轉型、民主鞏固，用「分期付款」式的寧靜革命，一步步完成民主拼圖。而這一連串追求民主，驚濤駭浪、淬鍊淘洗的過程，國家應該有一個合適的場域做完整的陳列，讓國人及國際友人了解台灣民主的成就。

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有感於台灣民主場域的重要，早在廿年前，民主前輩林義雄先生在其創辦的慈林教育基金會，運用民間力量成立台灣民主運動館，這廿幾年來，來自全球各地絡繹不絕的參訪者都深受感動。但畢竟偏居宜蘭，場域有其極限，因此，國家更有義務承擔此重責大任。

位於台北市徐州路的原台大社科院校區，做為國家級台灣民主園區，應是首選地點。區內有列為市定古蹟的日治建築，古香古色的行政大樓及兩棟教室，做為展示空間；原舊有圖書館做為李登輝紀念圖書館；辦公大樓及國際會議廳，可邀請國際ＮＧＯ團體來台駐點及舉辦國際研討會。

這個院區本就與台灣民主化過程息息相關，它不僅是李前總統執教最後的場所，一九九○年野百合學運、二○一四年太陽花運動都以這裡為討論據點，也培養出許多貢獻民主的師生及國家級領袖人物，台大應樂觀其成，更以此為榮。

一六二四年，台灣首度躍上大航海時代的世界舞台，長期受外來殖民統治，喪失自我，台灣人民經自我追尋及認同下，四百年後，台灣已成亞洲的民主燈塔，更為世人稱羨的民主國家，催生一座國家級台灣民主園區，是二○二四年獻給台灣最珍貴的禮物，以民主為名團結台灣，紀念李前總統深化民主，兼具行銷台灣帶入國際舞台，更有其特殊意義。

（作者為台灣北社社長）

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