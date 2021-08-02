社論》正視中國對台灣的鎖藥威脅

我國政府採購德國BNT疫苗，卡在中企擁有「大中華區代理權」，以及中共從中作梗，因而波折不斷。及至公私協力，由政府授權民間企業、宗教團體，方始成功完成簽約，再捐贈政府統一運用。此案雖然勉力完成，但中國企業近年大舉取得「大中華區代理權」，意圖壟斷國際藥商對台藥品銷售，甚而可能進行「鎖藥」威脅，在在值得政府研擬對策，以收亡羊補牢之效，確保國人的醫療人權與健康。

BNT採購事件，凸顯中共利用台灣的疫苗荒，以中企的「大中華區代理權」為武器，一方面矮化台灣主權，另一方面則挑撥人民對政府的不滿，企圖掀起疫苗之亂。這種以疫苗威脅台灣的手法，是吾人面對的新形態國安危機。其實，武漢肺炎以來，各國已深刻了解藥品是一種重要戰略物資，不能任由外國、特別是敵對國家所壟斷；因此，美國拜登總統日前將「藥品」與「半導體晶片」、「電動車電池」、「稀土」，列為四大戰略物資，強調必須降低對中國的依賴。而我立法院法制局的報告也嚴正指出，台灣一定要透過中國代理商採購疫苗是極度不合理的安排與要求，中國藥商不合理的「獨家代理權」，危害台灣民眾的醫療人權。由此可見，國內也逐漸正視中企取得所謂「大中華區代理權」，對台灣已造成嚴重的國安威脅。

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事實上，台灣面臨中共的鎖藥威脅相當嚴峻，BNT採購僅是冰山一角。一項資料顯示，中國近五年已取得台灣二十九％新藥代理權。或許有人認為台灣的新藥代理權第一位是美國，第三位是日本，吾人何必對第二位的中國特別抱有成見？其實，差別在於美日等國對台灣友好，其之代理權不會被當成對付台灣的政治武器；而中國是台灣的敵國，一旦藥品這種重要戰略物資掌握在其手中，無異如虎添翼，更置台灣於險地。誠如立法院法制局報告的質疑︰如果要求南韓一定要透過北韓的代理商採購疫苗，或要求以色列一定要透過巴勒斯坦的代理商採購疫苗，是一種極度不合理的安排與要求。如此的類比即可看出，要求台灣必須透過中國的代理商採購疫苗的荒謬離譜。

坦白說，台灣對於中企的「大中華區代理權」，並非無法規範、反制。就BNT疫苗事件而言，對台灣具有併吞意圖的中國，其之藥商竟然擁有攸關台灣人性命安危的疫苗「獨家代理權」，並進行明顯的政治操作，已經對國人的醫療人權構成顯而易見的危險。世界人權宣言、世界衛生組織憲章皆明白楬櫫保障醫療人權的精神，而中共對台灣疫苗採購的阻擾，明顯違背了文明世界的普世價值。而國際藥廠並未堅持醫療超越政治的理念，將疫苗代理權獨家授予台灣敵對國家的藥商，實在難辭外界之道德質疑。其次在法規上，法制局報告亦指出，國際藥廠與中國藥商的「獨家代理」合約，隱含對我國藥政管理、投資審查及市場准入權的侵犯。我國醫事法規定，業者若未經過主管機關核准登記，無法經營藥品進口業務。另外，大陸地區人民來台投資許可辦法規定，投資人所為投資之申請，在經濟上具有獨占、寡占或壟斷性地位，或在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全者，得限制或禁止之。顯見中企上海復星取得BNT台灣代理權一事，既不合乎國際文明精神，亦違反台灣的相關法律規定。台灣部分政客與民間團體卻因疫苗恐慌，竟然不察而掉入中共的政治操弄，甚至挑動不滿政府的怨懟，可說無意間助長了中共對台的鎖藥威脅。

疫後的世界，將會改變現存全球供應鏈的依存關係，尤其對立國家將不會容忍重要戰略物資對敵人過度依賴。尤有甚者，半導體只是科技商業之競爭，但藥品之爭則攸關民眾的生命健康，更是各國力圖自立的要務。目前政府除了應該正視各國半導體在地生產，如美、歐、日，甚至中國扶植本土產業，對台灣的衝擊；對於兩岸的藥品戰爭，台灣更應關注本土生技業，特別以疫苗研發為先，才能在大規模傳染病流行之際，確保國人的健康。如此更可應對中國以藥品代理權對台威脅，使台灣安度此一新型態的生技恐怖戰爭。

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