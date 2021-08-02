自由廣場》為落敗英雄喝采

◎ 李政達

東奧賽事至今，台灣代表隊累積得牌數，已經突破雅典奧運紀錄，相信仍會有爭金奪銀的捷報傳來。

台灣隊的第一塊獎牌是柔道好手楊勇緯，以初生之犢過關斬將所奪下的。雖在金牌戰受制於經驗老到日本選手的戰術而屈居亞軍，不能為奪金而落下英雄淚，我們只能說「非戰之罪也」！

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以三破奧運紀錄，為我國奪得東奧首金的舉重女將郭婞淳，返國受訪時一度哽咽。我國桌球男女混雙林昀儒與鄭怡靜，以直落四大勝法國隊贏取銅牌，終結廿一年來桌球項目的奧運獎牌荒。獎牌入袋後「學姊」鄭怡靜，為足堪告慰自己多年的苦練，和全國觀眾的期待而潸然淚下。相信楊、郭、鄭三人所流下的都是興奮喜悅的眼淚。

但被寄予奪牌厚望，也是世界排名第一的五十七公斤級拳擊女將林郁婷，在第一場賽事，遭遇菲律賓籍的世錦賽金牌好手，竟然爆冷出局而難過落淚。

旅日「柔道女王」連珍羚，為了這次奧運連家人重症住入加護病房都放棄返台探視，足見犧牲有多大。十六強戰遭遇斯洛維尼亞女將，一開戰從連綿不絕的攻勢中可見其爭勝的企圖心，輸給裁判主觀的三次「指導」判決，連一旁觀戰的日籍教練都深感「殘念」。

此外桌球男單「小林同學」林昀儒，先是與世界排名第一的中國選手樊振東鏖戰七局，讓對手嚇出一身冷汗而不幸落敗。與德國選手爭奪銅牌時，已勝券在握保有四個賽末點，卻在暫停之後豬羊變色，輸掉了到手的銅牌。

做掉南韓名將金鎮優，粉碎南韓射箭隊連兩屆奧運「金滿貫」夢想的「湯包」湯智鈞，可惜在後繼乏力情況下，與銅牌擦身而過。

為國征戰多年的網球一哥盧彥勳，和持續為桌球男子團體賽拚搏的五屆奧運老將莊智淵，也都在男單的賽事中箭落馬，但他們努力不懈奮戰的精神，足以鼓舞全國民眾。

無功而返的人只能獨自舔舐傷口，勝負的世界就是如此殘酷，這是作為一個運動員的宿命，此時我們只能以「美好的仗你已打過」這句話，來勉勵落敗英雄們，世界體壇不乏東山再起的實例，也許今後你將與孤獨寂寞和高強度的訓練為伍，但只要有心，三年後的巴黎奧運，重返榮耀依然可期！

（作者為國家級拳擊教練，科技大學體育講師）

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