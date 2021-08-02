自由廣場》疫苗通行證與公民自由

◎ 彭銘得

隨著台灣疫苗接種率提升，這幾天防疫記者會上，疫苗通行證的議題不斷被提起。由於記者會時間有限，部長只簡短回應：疫苗通行證可能與人權扞格。我支持疫苗施打政策，也沒有反對或支持特定廠牌的疫苗，本文只針對疫苗通行證進行討論。

疫苗通行證，英文是Green Pass，翻譯成疫苗護照（Vaccine Passport），語意上顯然不精確。護照使用在國與國之間的邊界，疫苗護照是主權國家之間的外交事務，而通行證使用於境內，屬於國內事務，與外國無關。兩者如果通稱疫苗護照，討論上容易失焦混淆。

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漢娜．鄂蘭在其《人的條件》中強調公眾生活的重要性。進入大眾空間，給人看見自身的存在，是一個公民之所以成為公民的基本條件；這是因為，人要發表意見、參與社會，首先要站出來給他者看見。如果被排除在社交生活之外，只能存在私人領域的個人很難稱得上是個公民。而疫苗通行證的功能，就是要把未接種疫苗的公民，排除在公眾空間之外，剝奪其社會生命。

當代知名政治思想家，阿岡本（Giorgio Agamben）多次撰文批評義大利政府的疫苗通行證政策。阿岡本最為人熟知的關切，便是裸命（Bare Life），或稱例外狀態，意思是不被法律保障的化外之民。沒有打疫苗的人，本質上依然是健康的正常人，並不是患者。然而，阿岡本指出，在疫情時代，尚未接種疫苗的人，都被視為是潛在或無症狀感染者，被劃入不正常的範疇，成為例外狀態。疫苗通行證，就是用來區分正常與不正常的歧視政策。沒有疫苗通行證的公民，就算身體健康，也被剝奪了自由，成為不受法律保障其自由的化外之民。

陳部長在回答媒體提問時，聲明目前沒有疫苗通行證相關規劃，並說會與防疫專家討論。上面簡短分析，已經點出疫苗通行證對自由與公民權的深刻負面意涵。如果政府要討論相關政策，除了防疫專家，務必也徵詢法學、政治學、人文公衛與醫療社會學領域的學者，以免造成人權倒退。

（作者為陽明交通大學博士後研究員，花蓮市民）

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