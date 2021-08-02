自由廣場》(青年時評)振興券比普發現金好 去年就知道

◎ 劉哲瑋

疫情趨緩，政府準備開始振興經濟，然而現在又有一堆人跑出來喊「普發現金」，像是國民黨喊出全民普發一萬元現金，其實這個爭議早在去年發放三倍券時就吵過，至於到底是發振興券好，還是普發現金好？以下兩個例子，應該有參考、討論的價值。

首先，我們看看去年日本的例子。日本政府去年每人普發十萬日圓現金補助，結果根據日本政府統計，日本的家庭消費反而出現下滑跡象，家庭現金存款在去年三月底後逆向增加三十兆日圓，來到歷史最高水準；全年經濟成長率衰退四．八％，政府稅收也呈現衰減、失業率大增，完全看不到振興經濟的效果。

請繼續往下閱讀...

另一個例子就是我們台灣。去年政府以振興三倍券取代普發現金，根據統計，台灣零售業在振興三倍券刺激下，七月就終止了連續五個月的負成長，而零售業八、九月份的營業額還創下歷年同期新高；在餐飲業部分，八月份營業額開始轉正，九至十一月份也創下歷年同期新高。

另外，財政部統計也發現，振興三倍券實施後，去年下半年各期（七至八月、九至十月及十一至十二月）的銷售額及營業稅均較前年同期成長。主計總處統計更顯示，去年民間消費優於預期，有助穩定國內經濟成長，經濟成長率創下近三年新高，是亞洲四小龍唯一正成長，亦使台灣成為二○二○年少數經濟成長率為正數的國家，顯見三倍券確實有效促進消費動能。

對比台灣、日本兩國的案例，可以發現台灣發振興券產生的乘數效應，成功促進消費、刺激經濟，讓民眾收入增加、政府財政稅收也增加，比日本普發現金的效果來得好很多。現在，在野黨不願讓民眾了解這一切，為了政黨利益而要政府普發現金，不只浪費公帑，更無助於刺激經濟，豈是台灣納稅人之福？

（作者就讀臺灣大學政治學研究所，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法