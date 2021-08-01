自由廣場》不對稱的實力

◎ 陳紀元

台灣疫苗接種人口涵蓋率從五月上旬不到一％，七月底突破三成，好神的速度；疫情管控也是，在短短三個月內，將三級警戒降低為二級。台灣在疫苗不是很充裕的情況下，展現不對稱的實力，就好像鏖戰東京的台灣選手，開戰四天即進帳六面獎牌，締造參加奧運的奪牌速度與獎牌數量紀錄，令人擊掌稱慶。

台積電成立於一九八七年戒嚴令取消前，當時沒有人會置喙政府的投資案，成立後，要幫國際大廠代工，被嫌東嫌西，與今日各國紛紛爭取，希能設廠或供貨相比，實不可同日而語，且福被台灣的國際地位。然在四、五年前，中國揭示中國製造二○二五，並以一帶一路、亞投行席捲半個以上的地球時，那時的台灣，在世界舞台幾乎沒人理睬；但如今台積電成為國家隊隊長，台灣這個國家的實力為世人所不敢欺。

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台灣的消費人口、ＧＤＰ總額相較於中國，小巫見大巫，台積電的營收規模也不在世界百大內，但一家台積電就讓中國大叫卡脖子，就讓台灣國際地位大幅提升，有句俚語：鴨子一隻贏過杜蚓一畚箕，指的就是不在量大，而在佔處關鍵的不對稱實力。

一家台積電已夠嗆了，中國自然不願再看到比科興、國藥優秀的台灣疫苗出頭，進而定根發展於台灣整體生醫產業，形成不對稱實力的另一指標。所以，自武漢病毒以來，各種疫苗準備不足、黑台灣疫苗等等的謠言、伎倆充斥；未來一俟台灣疫苗開始接種，各種暗黑言行勢必排山倒海，這是疫苗廠商與疫情指揮中心必須超前部署因應的。而更重要的是，台灣疫苗既已出頭，國發單位應把眼界拉大拉高，適時提出更強力的生醫政策與協助措施，就如當年投資台積電發展台灣半導體一樣，增厚台灣的不對稱實力。

實力不是一蹴可幾的，需要時間培養累積；台積電今日的地位來自幾十年的辛酸淬礪與披荊斬棘，其中還被已為債權人向法院申請破產重整的中國紫光集團消遣要買下，此亦是未來生醫產業的必經之路。莊智淵的孤單奮戰歷歷在目，令人痛心，期待已走入國際的台灣疫苗及尚待生根定根的生醫產業，除強大外敵，無須每天面對搞事的自家人。

（作者為南臺科大財法所副教授）

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