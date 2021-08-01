自由廣場》原住民體育資優生 十年公費制

◎ 陳劍賢

郭婞淳破紀錄贏得東京奧運舉重金牌，舉國歡騰，台東鄉親更與有榮焉，這也是繼台東人楊傳廣在一九六○年羅馬奧運贏得我國第一面奧運獎牌—男子十項全能銀牌後，台東人再一次為我國參加奧運寫下新頁。以台東縣廿一萬多的人口，能培養出世界頂尖的運動人才，體育界咸認為台東堪稱「體育大縣」。

台東鄉親酷愛棒球運動，一九六八年紅葉少棒隊以七Ａ比零打敗日本少棒代表隊後，台灣的棒球運動從此風起雲湧，從少棒、青棒、成棒漸次發展，使台灣棒球在國際佔有一席之地。除棒球外，過往台灣區運動會時期，田徑及游泳是台東選手的強項，幾乎囊括大部分的金銀銅牌，田徑及游泳團體獎非台東莫屬。

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九○年代以後，經濟的繁榮、價值觀的改變，各縣市重視區運會成績，台東優秀選手漸被西部縣市重金挖角，筆者曾在紅葉盃棒球賽現場，發現台東的鄉親除對台東棒球隊加油外，對外縣市棒球隊也不吝加油，大家一視同仁，原來選手都是台東的子弟兵！台東體育人才輩出，只可惜資源有限，人才外流，楚材晉用，不勝唏噓。

筆者參與基層體育工作多年，確實感受到原住民選手運動的基因，如阿美族身材高大壯碩，適合發展田徑項目，楊傳廣及楊俊瀚就是很好的例子；排灣族及魯凱族矯健靈活、體力充沛，適合發展柔道及角力，今年東奧我國柔道銀牌楊勇緯就是排灣族的選手；蘭嶼達悟族天生視力超好，皆是二．○以上的鷹眼，臂力超強，假以時日，必為傑出的射箭及射擊選手；布農族重心低、底盤穩固，適合發展舉重及健力；卑南族反應靈敏，熱愛棒球。

台東原住民人口比例高，原住民族群最多，地理環境佳，因此最適合培養原住民傑出的運動選手。筆者誠摯建議教育部體育署，整合國立台東體中及台東大學體育系資源，招收全國原住民體育資優生，並以十年一貫的公費制，讓選手無後顧之憂，充分發展原住民天賦的潛能，為國家爭取更高的榮譽。

（作者現任台東縣體育發展基金會董事長）

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