自由廣場》建議郭董…

◎ 康友財

郭台銘在其臉書表示：「政府應給予奧運選手獎金金牌一億元、銀牌八千萬、銅牌五千萬、第四名兩千萬。若能打破奧運或世界紀錄，再加碼一億元。」這是錦上添花，意義不大。郭董何不打開電視猜一猜、算一算，戴資穎現在的廣告收入有多少！奧運奪牌的大咖，政府給的獎金不算差，加上商品代言，可謂名利雙收。真正需要像郭董這種好野人慷慨出手照顧的，反而是那些還在努力的未來明星，就像郭董贊助莊智淵八年一樣！這種靜靜的、堅定的支持，更能彰顯贊助者的胸襟出眾。相較於大聲嚷嚷、自己卻一毛不拔的「提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，若你也認同就給一個讚」，高下立判！

建議郭董，馬上成立「鴻海體育發展基金會」，公開宣布頒發奧運得牌選手如上述金額的獎金（包括本屆東奧），口到手到，落實公益美名，停損公關危機，替自己掃除凱達格蘭大道路障，誰曰不宜？

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（作者為退休教師，桃園市民）

奧運金牌獎一億？

◎ 林郁峰

郭台銘在網路上放話要政府頒發奧運金牌高達一億的奧運獎金，破奧運或世界紀錄再加一億。沒有人會嫌獎金太多，但是，這種中國土豪的話語，聽了令人感覺十分不悅。

把如此龐大的資源拿來頒發獎金，那麼，哪裡來的資源培育新秀選手？大家都只看見參加奧運的選手，其他選手怎麼辦呢？還有更多其他選手的教練及相關協助選手的人，他們都是需要更多鼓勵和支持的，因為有足夠的人口數量，投入各種運動和相關配套，才有各項運動的蓬勃發展，帶入更多有志的運動員。

所謂一將功成萬骨枯，成功選手身上光環隨之而來，自然有相當的名與利，大眾無須擔心金牌選手；然而，其他相關的人們該怎麼辦？運動員也許不能成為頂尖的奧運奪牌選手，但也許他是頂尖的教練、培訓員、運動護理員，更也許是優秀的運動推廣者。

台灣的運動必須深植於各個運動相關層面的發展，講究全面的運動產業鏈升級，不然金牌僅是曇花一現。

（作者為研發工程師，台北市民）

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