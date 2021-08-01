自由共和國》曾進發／他愛我 他不愛我

2016 10 25 攝于 澳洲 新南威爾斯省 Grafton

曾進發／攝影詩人

斜倚在雪梨港藍花楹巨大的花裙下

女孩子碎花連身裙兜著滿滿的紫色落花

他愛我 他不愛我 他愛我 他不愛我

一朵朵墜落過的藍花楹又重新再墜落一次

她是讓春天紫色的風給困住了呀

浪漫而甜美 夢幻而迷惑

讓他湛藍的眼睛給困住了呀

他愛我 他不愛我 他愛我 他不愛我

她是正在戀愛呀

從剛剛到現在一直不停地在嘆著氣

藍花楹像紫水晶風鈴般叮噹叮噹作響

他愛我 他不愛我 他愛我 他不愛我

愛情最美麗的時刻總是發生在開頭

動情的那一瞬間

純淨甘甜的像藍花楹紫色的風鈴聲

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