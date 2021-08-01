自由共和國》姜皇池／向海巡署致敬與期許

7月19日海巡署在台南安平外海截獲屏東籍祥安號，該船試圖偷渡印尼及緬甸非法移工，事後7人確診，其中3人無從定序，但其中至少4人所感染者得確認是傳染力超強（岸巡隊提供）

姜皇池／台大國際法教授

七月十九日海巡署在台南安平外海截獲屏東籍祥安號，該船試圖偷渡印尼及緬甸非法移工，事後七人確診，其中三人無從定序，但其中至少四人所感染者得確認是傳染力超強、令人膽戰心驚的Delta變異株！試想本案若未能及時於海上攔截，任該等移工進入社區，散到各地，後果實不堪設想。國人記憶猶新，屏東兩例清楚可追蹤的Delta病毒個案，為杜絕其進一步傳播，所花費之人力、物力，造成整個台灣社會籠罩在風聲鶴唳氛圍下，影響之大，眾所皆知，更顯得本案之重要。而海巡人員「杜患於未兆，弭禍於未形」，能將Delta病毒染疫移工防堵於國境之外，海巡人員在此案中不管是幸運矇中或積極防禦，都值得國人給予高度喝采。

於讚揚海巡署在本案成就之際，亦不免擔心「犯罪黑數」。事實上，僅高雄外海，就密佈有三十餘艘此類權宜船旗貨輪，且與台灣本地貨船與漁船形成特殊的往來網絡，伺機而動，相關船舶接觸頻繁，人員亦屢屢進出台灣，今日「幸運」攔截一艘，難保無所遺漏？於舉國風聲鶴唳的防疫中，毋寧是重大漏洞，但此並非海巡任務重點，甚至本案海巡人員，如此防疫功績，未聞有任何鼓勵，「不僅無功，反將有過」，著實令人不解！

請繼續往下閱讀...

或因如此，國人實有再審慎思索海巡署本質與機關定位之需要。事實上，海巡署從二○○○年成立以來，歷任首長或來自警政、或源自於檢察機關，方今則是海軍主導。每一長官皆有其耀人經歷與卓越能力，亦因如此，自然以其本身經驗對海巡署予以定位，從而海巡署角色定位，隨主官而飄搖，莫衷一是。

實證檢視：以警職為首的署內幹部可能會認為，海巡在海上為什麼要執行其他行政機關的任務；以軍職為首的偵防查緝機關，或總著重能在陸地上辦案，以期累累績效；而海軍出身的機關首長，則朝向應如何建造「更威」「更猛」的船艦，將海巡當海軍，整軍備戰。

無庸諱言，過去二十年來的海巡署，時為「第二警政署」、時作「第二調查局」，如今檢視其造艦、經費編排、訓練、人員安插等等，則又轉型為「第二海軍」，初尚否認，今則坦承不諱。然令人感嘆的是：就是無人願意正視當年成立海巡署的真正目的與核心價值：亦即《海岸巡防法草案》第一條之立法說明所明示：「仿效美、日成立整合性功能的海上執法機關」。既是如此，前述該等國家如何定位與定性其所屬的海洋守護機關，恐才是海巡署的真正機關定位。

就美國而言，美國在成立海岸防衛隊後不久，隨即將其定位為「海洋及國境水域警察及巡邏的力量」。縱使在一七九○年代於美國廢除大陸海軍之際，美國海岸巡防隊的前身，海上「船舶查緝隊」（Revenue Cutter Service）曾一度為當時的替代海軍，從而開始展開國防任務的傳統，在一九一五年成立海岸防衛隊後，更是進一步將國防任務正式入法，然在歷次戰爭，包括一次世界大戰、二次世界大戰、韓戰與越戰，戰時負有國防任務的海岸防衛隊，其艦艇從未是海軍武裝等級，亦從未替代海軍從事第一線作戰任務。

至於日本在二次戰後，更是將整部美國《海岸防衛隊法》，配合其內國法制，在《海上保安廳法》中，與美國相同，除明文將海上保安機關的刑事司法管轄權僅限於海上，使其成為「海上犯罪的專責機關」外，同時移植美國《海岸防衛隊法》第八十九條（ｂ），在《海上保安廳法》第十五條明文要求法律賦予海上保安廳其他行政機關的職權與任務，使海上保安廳在海上行使諸多行政職權與任務。

看到海巡人員在本案中發揮其應有功能，固是歡欣，卻又不免於憂傷，蓋海巡執法機構有其本身獨立價值，暨非扈從海軍而為第二海軍，抑非是第二警政署，過度偏重陸上犯罪查緝，而是做好「海上本分工作」，方能發揮最大的效能，從而為國人提供最佳海域安全保障。貓本來是訓練來捉老鼠的，卻將之訓練去打老虎，結果當然打不贏老虎，甚至連捉老鼠的能力都會喪失。

但是……

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法