自由廣場》原住民族日談原家中心

◎ 馬志政

許多人可能不知道，每年的八月一日是原住民族日，而這一天的由來是二十幾年前一群原住民社會運動的前輩們，帶著決心與意識並運用各種行動，讓政府聽到原住民真正的心聲與權益，並經過修憲後將「山地人」或「山胞」等歧視、貶低的稱謂正式改為「原住民族」，因此，為了紀念這段辛苦的歷史及凸顯對原住民族的重視，政府在二○○五年將八月一日訂為原住民族日，讓原住民逐漸地擺脫污名化，並幫助找回自我認同與存在價值。

雖然經過政黨輪替這麼多年的時間，但是政府在原住民相關政策與福利措施確實已逐漸地改變與提升了，我從一個社會工作者的工作歷程與經驗中看見，在原鄉部落投入了越來越多的社福與照顧資源，其中設置六十一處的原住民族家庭服務中心（原家中心），到現在的四百二十九處文化健康站，顯見已佈建綿密完整的社會安全及照顧網，逐步提升族人們的生活品質。

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我想應該有很多人不知道，原家中心設置已超過二十年的時間，長年深耕原鄉部落，社工人員透過貼近關懷又具有在地文化的工作模式，成為福利資源輸送重要的媒介，也運用社工專業串聯各種社會資源提供族人救助、照顧與權益等的服務，確實讓原家中心成為部落或族人最親近又信任的夥伴。而在最近的疫情限制及困境之下，我們原住民社工人員即時提供諮詢及關懷，並走進部落及家庭提供紓困相關措施的協助與運用，更加使得族人可以立即獲得幫助。

我認為現今社會環境在充滿著政黨對立、意識操弄的政治氛圍下，所幸政府的重視與倡議，原住民族的福利權、文化權及土地權等相關政策法令之制定與推動已有明顯的進步，未來落實原住民族自主自決的目標，是需要大家齊心努力的。

真心希望每年的原住民族日不只是紀念日，應該是提醒全體社會對原住民族的尊重與認同，最重要的是，期盼政府及政黨必須以認同與尊重的態度、思維，來制定相關原住民族政策與措施，讓住在這片土地上的每一個原住民都能感到驕傲與快樂。

（作者為社工人員，花蓮縣民）

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