自由廣場》威力彩與奧運獎牌

◎ 陶以哲

威力彩頭獎金額已經飆上十億元，於是我在想，如果自己中了，下一步該做甚麼事情？

通常，很多人中了，隔天就不去上班了。（嗯，所以明天自己就不去上班了……因為，我正在放暑假。）

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貨幣，是人類發明出來的東西。它很現實、有用、但更玄妙，會在不同狀態、年齡與體悟，產生不同的心境與體會。關於中獎這件事，有天命、也要順應自然。比較大的問題，可能還是真的中了，該如何面對！誰中了，除繼續認真工作、奉獻社會外，可能還要想想、為甚麼會有如此難得機遇。天上掉下來的大禮，真需善用，不然，可能就會像許多已知個案，得大獎後，幾年揮霍過去，下場很慘。

以現在奧運選手來說，拿到獎牌甚至冠軍，如同中大獎，特別以台灣來說，選手教練奪下金牌，除帳面上二千萬元與無盡榮耀外，後續還有廣告代言等等許多發展可能。差別的是，運動選手奪牌，是天分、是苦練，透過拚搏，揚眉吐氣，成功，不是偶然，而是一點一滴的累積。

這幾天看著東奧，簡直是自身專業領域的全球嘉年華會，享受著運動觀賞，開心爆表，也非常感謝與感恩主辦的日本及各國選手與代表團，疫情期間仍能排除萬難，舉行這麼好的比賽，讓世人欣賞。競技運動時至今日，已不僅僅是民族榮譽，而是晉升到一種生活品味與風格。觀賞精彩賽事過程，簡直就跟拿大獎一樣，爽！

終究，從樂透與看奧運，悟出人生有很多成功與愉悅的方式，而心境很重要，只要想通，無入而不自得。

（作者為政治大學附屬高中教師，澳洲昆士蘭大學人類運動學博士）

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