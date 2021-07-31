自由廣場》物理治療師談熊抱風波

◎ 謝欣洲

恭賀台灣隊舉重女國手郭婞淳勇奪東京奧運女子舉重五十九公斤級金牌！這是她個人的輝煌成就，也是為她打氣加油的台灣國人無上榮幸。可惜我們也從衛星轉播，看到了相當危險且令人憤怒的畫面。她的指導教練在她最後一舉一百四十一公斤（為了締造世界紀錄）未能成功而精疲力竭時，竟然因為她已穩得金牌，不顧身材份量懸殊，從正面用力狂抱，國手表情明顯露出不適。這樣的舉止令人錯愕！更離譜的是，當他隨著國手要走入後台休息等候頒獎時，竟然用雙手抓住國手的雙肩，前後狂搖數下，然後再從背後來個熊抱！天啊！全國的觸診專家：物理治療師與運動防護員們看了這種量級的接觸，恐怕都會憤怒、嘆息不已！

專業運動選手不僅頭腦神經迴路要靈敏精確，全身的肌肉更要有高效率收縮與放鬆的能力。萬一肌纖維因外力衝擊而斷裂，即使穩定修復不再發炎，整個肌肉狀態也已發生沾黏而無法再有效率收縮，將造成氣血循環不良，結果就是使不上力，甚至將來還因機械性疼痛的誘發而痠痛終日上身，嚴重影響運動選手的成績表現，甚至因此中斷寶貴生涯，簡直是悲劇。

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如此後遺症，除了以徒手輕巧謹慎地撥筋療法或稍能療癒，而藥物、儀器卻只能短暫緩解，無法達祛瘀活血之功，故此豈可不慎！

從心善待、小心保護運動選手，是與有榮焉的全體國人該有的基本認知與尊重態度。

（作者為中華民國脊椎矯正學會榮譽理事長，物理治療師）

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