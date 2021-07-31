自由廣場》不相信政府清廉？先掃地方貪腐！

◎ 曹耀鈞

由於台灣的疫苗施打覆蓋率偏低，所以政府早已向國際疫苗大廠大筆訂購，但有人質疑政府採購價格的合理性。而我們自行開發生產的國產疫苗，又有人懷疑它上市的圖利性。這些反對與質疑的聲音，其實也不能說是毫無根據的指摘，可是不論消息是來自內部深喉嚨或是惡意反對者，總是能夠激起許多民眾的回響，為什麼呢？這應該與民眾仍然普遍不相信政府的清廉水準有關！但是具權威聲望的國際廉政評鑑組織，以專家意見的實證調查結果，在近年對於台灣的政治廉潔程度都一再給予高度的評價與肯定，不論是國際清廉印象指數（CPI）或是政府國防廉潔指數（GDI），台灣均是清廉評比的前段班。對照之下，我們的民眾為何仍然普遍對政府的廉潔缺乏高度的信心呢？有一個根深柢固的原因，可能就和地方政府有關了！

目前大多數反貪腐的行動方針，都基於國家層面的框架來分析，績效指標也著重在中央層級的成果，而沒有明確關注地方政府。殊不知，與中央層面的官僚相比，人民對政府的看法，來自於他們居住地的地方民代清廉情況及地方政府的施政成果表現！再說，地方政府涉及相對複雜的個人裙帶關係，地方首長用人及採購透明度也遠低於中央政府，大大增加了貪腐的高度可行性。

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蔡總統的第二任期，除了在外交及國防事務已得到前所未有的國際支持與關注外，我希望她能從掃除地方貪腐做出一些成績，因為這是千秋萬世的大事。同時，廉政署與調查局對於實質性的反貪腐工作尤其重要，因為在民主國家，媒體的自由和活潑的民主進程，都會強烈支持反貪腐努力，也更會使反貪腐機構顯得更有效能。若能夠再搭配有效率的政府電子化，加以勾稽不法，就應該可以再度提升台灣的清廉印象水平。

（作者為中華公共事務管理學會特聘研究員／政府國防廉潔評鑑GDI外部專家）

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