自由廣場》BEN·廉委會 台北市有比較清廉？

◎ 余敏長

台北市衛生局因配發給好心肝、小禾馨診所疫苗爆出違規施打風波，局長黃世傑「被」請假一個月，理由是副市長黃珊珊建議「避嫌」廉政委員會（下稱廉委會）的調查。

柯文哲輔上任時，奢言調查大巨蛋等五大弊案，大張旗鼓成立廉委會，結果除了大巨蛋越長越大外，最後卻變成五大「閉」案而無疾而終，這次因黃世傑被調查，才讓外界知道廉委會還存在。

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臺北市政府政風處是法定機關，掌理貪瀆不法之發掘及處理；廉委會是任務編組，依臺北市政府「府級任務編組」公開透明屬性分析表，是政風處轄下的機關，沒有法定地位，任務也是檢舉貪瀆不法、重大違失案件之調查等等，與政風處的法定職掌幾乎重疊，則涉貪案件發生，是由政風處還是廉委會調查？廉委會的調查報告，對政風處理應沒有法律上之拘束力，倘政風處均須以廉委會的調查報告為處理貪瀆案之基礎，則廉委會豈非架空政風處這個法定機關？黑機關變成法定機關的太上皇，調查事項又疊床架屋，政風處還有存在的必要嗎？

類此廉委會的組織，在其他縣市似乎前所未聞，如果google臺北市以外某某縣市的「廉政委員會」，跳出來的都是某某縣市的政風處，申言之，各縣市政府的廉政肅貪業務，均歸屬政風處掌理，何勞廉委會？外縣市沒有廉委會，就無法肅貪了嗎？如果廉委會這個制度哪麼好用，為何沒有其他縣市跟進？

重要的是，臺北市多設了一個廉委會，貪瀆就比較少了嗎？從台北市政府政風處網站可知，自104年1月起至109年12月止，涉貪案件已結案件193案中，19案起訴、61案緩起訴、36案判決有罪，6年中即有116件，還不包括尚在偵辦中的81案件，柯文哲多設了一個廉委會，有比較清廉嗎？

更可笑的是，廉委會的全名是臺北市政府廉政「透明」委員會，以黃世傑因好心肝特權施打而被廉政委員會調查為例，包括好心肝、振興醫院，北市府迄今仍不公布究竟有哪些人特權施打；好心肝調查報告議員只能拿到5頁精簡版，詳細版只有去「小房間」看30分鐘，不能拍照、不能抄筆記，看不完被迫離開；而黃珊珊透過與好心肝負責人許醫師共同友人BEN，代轉兩邊疫苗供需的訊息，則透過BEN介紹黃、許直接認識後相互傳遞訊息即可，為何要透過BEN代轉？BEN與黃、許的關係究竟密切到什麼程度，可以幫兩人代轉？代轉有無涉及利益輸送？既然已約談許醫師，何不約談BEN比對相互間的說詞釐清案情？在在可見BEN的角色與政風處調查涉貪權責有重大關聯，竟在廉委會的報告以「BEN在案件中調查並非重要關鍵人物，評估後認為不需要訪談他」輕輕帶過，始終未約談BEN，這樣的調查報告，又哪裡「透明」了？

國家職司犯罪偵查有檢察機關，行政機關前置調查貪污的單位有政風處，黃世傑應該直接由政風處調查，柯文哲搞了既不廉政又不透明的廉委會，因為這個BEN，越來越令人起疑！

（作者為執業律師，臺北市民）

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