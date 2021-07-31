自由廣場》習近平雙循環 內外交迫

◎ 陳鴻達

過去幾週台灣一家比較親中的報紙社論，持續對中國的若干政策危及到香港的金融風險提出示警。這些過去都是被認為唱衰中國的論點，現在親中媒體竟然苦口婆心地擔心起來。歸根究柢，這應該是這一年來中國一連串的政策，與去年八月習近平提出雙循環的發展戰略相矛盾，以至於險象環生，值得大家密切注意。

去年中國面臨疫情與美中貿易戰的雙重衝擊，為了扭轉此頹勢，習近平提出「國內國際雙循環」的發展戰略，除了積極開拓內需市場外，也要打開向外空間。這大方向是正確的，但這一年多下來，天國的鎖國心態讓其外循環越來越無力，內循環也因許多內政問題的處理過於粗糙莽撞，國內金融風險升高，甚至還波及到紐約與香港的股市。

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在內循環方面，由於中國對於判定網路壟斷的政策急轉彎，知名電商不是業務範圍被限制，就是被罰巨款，使得今年來阿里巴巴股價跌三十五％，總市值就蒸發掉近三千億美元。其他公司也難倖免，騰訊跌三十三％、百度腰斬、京東也跌三成。更令人始料未及的是，中共七一建黨百年後宣布要減輕學生課業負擔，結果造成在紐約與香港掛牌的補習班股價暴跌。包括新東方、高途、一起、好未來等熱門股，今年的股價跌幅全數超過九十％。例如新東方市值原本最高達到二千七百多億港元，史詩級的崩跌後，只剩下三百多億港元。這對金融體系的衝擊，可能持續發酵中。

在外循環方面，滴滴出行赴紐約掛牌後，遭到來自國內主管機關排山倒海的壓力，在寒蟬效應下，許多原計畫赴華爾街掛牌的都打了退堂鼓。這影響所及絕非僅止於個別公司的未來發展，更重要的是國際投資資金對中國市場的不信任。過去這些國際投資在中國企業草創之初，不只帶來資金，更重要的是現代化管理技術，國際化的經營視野，甚至是國際市場的連結，這些都是成為國際一流企業的要件。未來中國企業發展過程所需的資金與技術，可能不易再獲得國際資金的奧援。

（作者為台灣金融研訓院院務委員）

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