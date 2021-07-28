自由廣場》海綿城市水世界

◎ 林春發

鄭州以前是歷史古都，如今是中國的特大城市之一。市區面積超過一千平方公里，人口突破一千萬，號稱是航空、電力、電信主樞紐城市，也是中國普通鐵路和高速鐵路網的「雙十字」中心。它是近代中國城市建設的典範和驕傲，更是跨境電子貿易城市及國家級骨幹直聯點城市樣板，尤其七年前完成了南水北調中線，不但讓鄭州人喝上丹江水，還潤澤了缺水的河南、河北、天津、北京，實現了毛澤東六十多年前的構思。

走出地鐵，望向高鐵交會處的鄭東新區，摩天大樓拔地而起，大有睥睨中原、傲視天下之勢。然而，有關這個城市的偉大和驕傲，在七月廿日的一場內澇後，隨著浩瀚的泥水流散而去。這幾天來，鄭州市民過的是怎樣的生活？因為斷網，聲稱電子支付已達八十％的日常商業行為，市民被迫拎著籃子以物易物；因為停電，提款機失去功能，百姓無法提領現款，沒錢吃飯；因為停電，電瓶機車不能使用，電動公共汽車也開不上路，逼得人們啟動「腳動模式」長途跋涉；地鐵毀了，交通動脈也斷了。正如同中國網民所說：「生活瞬間回到解放前！」

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就那麼一場雨，讓這個投入五三五億人民幣建設而成的海綿城市，霎時變成煙波浩渺的水世界，死亡人數無從得知，經濟損失難以估計，然而，卻因此讓世界清楚看到：中國大肆宣傳的偉大城市建設神話破滅了。

（作者為台中市民）

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