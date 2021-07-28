自由廣場》武統台灣 俄羅斯：根本假議題

◎ 王文勝

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂七月中參加在中國上海舉辦的「攜手圓夢：兩岸同胞交流研習活動」表示，武統來的那一天，要讓幾個部隊帶頭「不做砲灰」；這讓我想起普廷和拜登會面前接受美國全國廣播公司（ＮＢＣ）的專訪，聽到中國武統台灣時發出的噗哧一笑。當時我以為，普廷是呈現尷尬的笑，但經過詢問俄國有關單位的朋友後，他們卻給了我更深層的答案。

該名友人在俄國聯邦安全局工作，也與俄國軍方有長期接觸，由於俄國軍方對中國許多內幕一清二楚，他們直接告訴我，「普廷之所以笑，不是因為尷尬，而是中國根本沒有完整攻台計畫」。對俄國人來說，「中國宣稱要武統台灣，就跟我們聽到韓國政府宣稱要武統日本一樣荒謬，根本就是假議題」。

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俄國友人提到，「中國的混合戰等級看在我們眼裡，根本就是小孩子玩泥巴，只要台灣精進這方面的準備，中國不一定可以對你們造成什麼傷害。台灣不需要做到打贏，只要不輸就可以；反觀中國只要不打贏，都會面臨排山倒海的災難。西方國家常常將台灣視為講華語世界的民主典範，我們俄國人基本上不是這樣看，台灣與中國的關係就像日韓一樣，就是兩個鄰近且歷史牽絆與衝突頗多的兩個不相干的國家，台灣與中國各自有各自無法取代的強項，台灣根本不用怕中國」。

聽完後，完全顛覆了自己以往的認知，因為要論理解中共內部情資，台灣說自己第一名，俄國少說排第二名也不為過，西方民主國家基本上算是不太用功的學生；但無奈台俄之間資訊流通不佳，我們反而無法與俄國做有效的情資交換，這種民間友人式的交談卻意外暴露了中國的弱與台灣的強；我們從來不缺硬體與技術的強，就是自信與心防。

（作者為退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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