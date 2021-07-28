自由廣場》台灣です！就是台灣啦！

◎ 涂醒哲

在台灣參加日本東京奧運會的隊伍進場時，NHK主播和久田麻由子說了一句「台灣です」！讓所有台灣國人打從心裡振奮，到處瘋傳。

說全體台灣人也不盡然，因為中國人生氣了，有些住在台灣但自認為是中國人的也生氣了。國民黨主席江啟臣為了迎合中共，竟然說「此時此刻不是搞正名運動的時刻」，也難怪被罵：為什麼不聽聽台灣人，尤其是年輕人的心聲？國民黨難道就不能跟隨台灣民意一次嗎？

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中國網友對「騰訊」轉播第一○四順位的台灣進場時，卻突然將直播「切斷」換成脫口秀節目，導致錯過第一○八順位進場的中國隊，可說是氣得跳腳，湧入「騰訊」的官方微博崩潰狂罵。中國人沒有信心到這個程度，媒體怕「台灣」到這種程度，更令人咋舌。

持平而論，其實大家都太激動了，駐日大使謝長廷廿四日表示，「中華台北」大家很陌生，播報員特別說「台灣」，全場響起歡呼聲，代表處的轉播室更不用說，全體沸騰，才是當地的真實狀況。

為什麼要說「台灣です」？因為世界根本不知道有一個國家叫「Chinese Taipei」，很多日本人也不知道。但是很多日本人知道台灣，喜歡台灣。因此大會報告「Chinese Taipei」進場時，大家一頭霧水，和久田麻由子立即補充了一句所有日本人都聽得懂的：就是台灣啦！「台灣です！」馬上引起日本人及在場體育選手們的歡呼。

台灣本來就是台灣，用「Chinese Taipei」真的不倫不類，把台灣稱為中國台北或是中國的台北，都很奇怪。有一些在台灣的「中國人」，以為自稱「中華台北」就可以自欺欺人，自以為中華民國還存在，卻又不敢用中華民國，真是精神分裂。媒體報導「來自中華台北台南的某人得到金牌」，不是很奇怪嗎？台南怎麼跑到台北了？講的是「來自台灣台南」，不是很正常嗎？

其實，我們所有國人不管藍綠，到了外國，被問到來自哪裡？也都說來自TAIWAN，沒有人說來自R.O.C.。所有的好東西都來自MIT（Made in Taiwan），而非MIROC。

現在看到日本東奧，不但有NHK的主播出來替台灣正名，在獲得獎牌時也直接記錄成台灣，很多國家也都直稱台灣。大家推測背後是日本政府和「東京奧委會」的明許，但也可能只是如上所述的：回歸台灣才是主權獨立國家的真實。

但遺憾的是，只有台灣的中華奧委會還在拒絕正名，二○一八年紀政提出要以台灣之名參加東京奧運的公投，中華奧委會竟然出來反對。有這樣的奧委會，真是讓人汗顏。建議政府不要再和中國或中華勾勾纏，自我欺騙了。馬上正名為「台灣奧委會」，以「台灣TAIWAN」之名堂堂正正走向世界。

（作者現任台灣聯合國協進會理事長、前嘉義市長）

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