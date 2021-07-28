社論》台灣民主切忌「惡的循環」

昨日起至八月九日，我國疫情由三級警戒調降至二級，各行業、場所逐步放寬恢復活動。五月以來，隨著台灣疫情升溫，一度陷入疫苗之亂。但隨著疫情受到控制，政府自購、日美馳援、企業捐贈、國產疫苗陸續到位，疫苗覆蓋率超過二十五％，社會民心逐漸沉澱。而且，驀然回首才發現，台灣疫情相對國際依舊好很多，環顧許多國家的第三波、第四波，我們又創造了另一個成功的故事。藍白紅的疫苗之亂沒有成功，北京的疫苗脅迫也沒有得逞。

過去兩個多月的疫情，宛如一面照妖鏡。如果按照「疫苗才是硬道理」的邏輯，在北京阻撓台灣購買疫苗、若干在野黨及其執政縣市自行其是的情況下，中央政府、指揮中心仍在短時間內控制得宜，壓住疫情而重啟正常生活，實屬功勞、苦勞兼具，雖然技術面容可檢討。反倒是，在此期間，誰在誇大台灣的疫情？誰在撩撥民眾的恐慌？誰在配合北京「以疫謀台」？誰把「國難」當作「選舉前哨戰」？誰真正致力於控制疫情？政客的答案，可能不一樣，但最終的答案，要問廣大的國人。

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疫苗之亂，所謂的「別再刁難、給我疫苗」，幾乎將民眾的恐慌指數推到頂點。「一中換疫苗」，紅白藍都在催熟社會心理。天算不如人算，藍營高層利用特權搶打疫苗一一曝光，令大家恍然大悟，高喊「開放大陸疫苗，願意帶頭施打」者，原來早已偷走急需民眾的疫苗！而扮演「炮打中央司令部」的柯文哲，轄區爆發好心肝、振興事件，直到今天尚未對外說清楚、講明白。一邊恐嚇「疫苗不足謀殺人民」，一邊任令急需民眾的疫苗被搶打，疫苗之亂就是這麼個戲法。

其中，柯文哲的戲份，特別值得注意。去年我國防疫得宜，柯文哲無用武之地。好不容易，五月機會來了。他以攻擊為防禦，讓人淡忘轄區的阿公店是大破口。「柯學防疫」，處處與中央政府、指揮中心唱反調。訴諸民粹的「柯語錄」，博取不少網路聲量，雖然總體上負面居多。反美論調，也透露了柯式政治布局，他嗆聲ＡＩＴ前處長酈英傑：「萊豬也吃、軍火也買了，死十一個不算多？」結果，二五○萬劑莫德納來了，他又諷刺是「小弟安家費」，十足的北京觀點。難怪，他會錄影肯定中字媒體的「新聞專業與新聞魂」。鎂光燈下如此，防疫現場呢？士林長照、北農、北藝一一失守，環南市場無法收拾，王必勝來緊急救援，疫情控制之後，他卻來個回馬槍：「王必勝有什麼貢獻」？「柯學防疫」，功過高下，且由國人判斷吧。

這場疫情的因應，中央政府、指揮中心，絕非完美打擊，堅拒入境普篩，疫苗部署缺乏急迫感，放寬國籍航空機組員返國檢疫為「3+11」等，乃至疫苗掛號費風波，值得檢討之處不一而足。不過，跟柯文哲類似，藍營要角的監督與批評，大多不是基於專業科學，而是出自煽動民粹的政治動機。國民黨自詡人才濟濟，不同於民眾黨、親民黨之一人光環。可惜的是，二○一六以來，特別是過去兩個多月，麥克風都在趙少康、羅智強、楊志良等自我標榜「知識藍」的手裡。歪風所及，連尋求連任的江啟臣也將自己名嘴化，白白浪費展現國民黨是民眾另一個選擇的機會。儘管有政治疫情，包括台灣民意基金會、政大選舉研究中心所做民調，國民黨的民眾政黨偏好，依舊是一成八上下。這是一個警訊，如果走「全民大悶鍋」路線，只圖在民粹主義中打滾，一如蔣萬安老實說的「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，再加上「同屬一中」背離國內國際主流，重返執政之路難上加難。

有一句古老的格言：「有什麼樣的人民，就有什麼樣的政府」。或許，還可以加上一句：「有什麼樣的在野黨，就有什麼樣的執政黨」。台灣人民堅持民主，成為亞洲民主退潮中的領頭羊，值得我們自傲。然而，政黨政治的實踐，卻逐漸淪為執政黨與在野黨之間的冤冤相報，在野時只顧扯政府後腿，一旦執政又因果輪迴。基於主流民意、國家利益的願景目標、政策制定與理性辯論，一直沒有成為台灣民主舞台的主軸，專業認真者沒沒無聞，「一張嘴花蕊蕊」卻有轟動效應，議員、委員隨便選隨便上。平心而論，民進黨在野時，也有這樣的「同志」。這，就是當今台灣民主之「惡的循環」。如此這般的政黨政治、民意政治，假使進化速度無法超越中國威脅，則「我們與惡的距離」恐怕會越來越近。

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