自由廣場》台灣下一代主力戰機 F-35？

◎ 姚中原

台灣現役的三款戰機IDF經國號、F-16、幻象2000皆已服役多年，未來何種機型將是國軍的新一代戰機，成為全球各國關注焦點。二○一七年蔡英文總統接受路透專訪指出，為達防衛目的，可能必須向美國購買先進F-35戰機。次年，前國防部長嚴德發在立法院亦公開表示，F-35戰機是能符合國軍未來需求，但尚未列入對美採購清單。

F-35是由美國洛克希德馬丁公司所生產的單座、單發動機且三軍通用的多用途戰機；其作戰半徑超過一千公里，具備類超音速的巡航能力，亦具有匿蹤、垂直起降等功能。主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，目前為美國及其盟國在廿一世紀的空戰主力。依據《航太製造雜誌》報導，因應美國政府和夥伴國家的需求，預計二○二二年以後，F-35每年產量將達約一七五架的高峰。

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F-35戰機共有三種機型，F-35A為當前美國空軍與其他盟國所使用，擁有最強的空中戰鬥與對地攻擊能力，為傳統起降型戰機；F-35B為美國海軍陸戰隊及英國皇家海軍採用，具備短距起飛和垂直降落的特別能力；F-35C為美國海軍所使用，屬於航空母艦的艦載型機種，其翼展最大。

近年來，我國國防部除先後提升IDF、F-16戰機性能之外，亦期盼採購高科技戰機，作為台灣下一代戰機的研發參考。國防部有意向美軍購的首選機型是F-35B，因為此戰機具有短場起降、隱形匿蹤、視距外攻擊等優異性能；未來將此戰機部署在台灣本島軍事戰略要點上，除能發揮強大的嚇阻力量外，也能因應目前向中共人民解放軍傾斜的空優趨勢。

然而，由於出售的決定權操控在美方，加上「美中台三邊關係」的複雜性，因而此先進戰機並非我國想買就能買得到；此外，近年來台灣的共諜案頻頻發生，美方亦曾多次明確表達對台灣政府無法保護美國售台尖端武器機密資訊的憂慮，以上因素均增加了我國籌獲F-35的難度。

目前，世界許多國家皆將F-35戰機選為下一代主力戰機。上個月瑞士聯邦委員會公開發布新聞稿，確認將購買卅六架F35-A作為下一代戰機；此外，包括英、義、荷、丹麥、挪威等國家，近年來也分別以F-35各型號戰機來汰換舊有戰機；現擁有全球第三大數量一四七架F-35戰機的日本，為了加強包括尖閣群島的離島防衛，近來已計畫再增購四十二架F-35B戰機，希望於二○二四年前，將其完成部署在宮崎縣內。

總而言之，為因應中共未來極可能的軍事侵犯，以及達到我「預防戰爭」國防目的，如何整合有限國防資源，投資建軍備戰所最需的戰略性武器，是國防部必須深思議題。未來除加強發展潛艦及不對稱作戰計畫之外，台灣持續向美爭取並採購「第五代戰機」F-35以補足防衛力量，有其必要；甚至此戰機的適量獲得，亦隱含台灣未來與美、日兩國有協同作戰的深層戰略意義。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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