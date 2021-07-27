歷盡波折延宕，東京奧運終於開鑼。在全球飽受武漢肺炎肆虐之時，東奧注定要創下紀錄：它是史上唯一「零觀眾」奧運，首次以氫為聖火燃料，開幕式強調男女平等，日本文化特色演出，也適時表現世人與疫情共存的哀愁、團結、希望；「情同與共」（United by Emotion）的大會主題，更突出東奧特色。

一如各國，台灣對東奧的關注，主要在選手為國爭光的表現。同時，台灣也是一個分歧的社會，什麼事情都可吵成一團。事實上，三年前我們就已為東奧進行公民投票。改「中華台北」之名為「台灣」參加一案，在執政當局冷處理的情況，一千一百四十萬人投票中，以四十五％對五十五％的一百萬票差距遭否決，功敗垂成。

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台灣尚未正名，國際媒體卻看不下去，紛紛反映真實，仗義執言。有如世人所見，日本公共媒體ＮＨＫ以「台灣」稱我國隊，其獎牌統計和《紐約時報》不約而同，直接以「台灣」取代「中華台北」。東京鐵塔為東奧懸掛萬國旗，以我國旗取代「中華台北」梅花五環會旗。南韓ＭＢＣ以「台灣選手進場」報導，電視畫面的國家簡介也是「台灣」（대만）。此外，美國ＮＢＣ轉播中國隊進場，用了不包括台灣的中國地圖；中國官方為此暴跳如雷，指ＮＢＣ「玩政治把戲」，「傷害了中國人民的尊嚴和感情」，「影響十分惡劣」。

值得強調，這次我國代表團進場，是按台灣的「タ（ta）」日文字母發音順序，而不是中華台北的「チ（chi）」。相形之下，台灣選手羅嘉翎週日奪得女子跆拳道五十七公斤級銅牌，東奧推特未附上國旗，即有中國人來亂，貼五星旗並叫囂「恭喜中國台灣」。「中華台北」按英文字面意義，可以是「中國的台北」，中國網民故意魚目混珠，我們卻不可自陷羅網。

台灣內部一直有一種看法，自認「中華台北」的「中華」，是「中華民國」，簡稱ＲＯＣ。不過，ＲＯＣ的自以為是，在這次東奧被打了一大耳光。緣俄羅斯因運動員近年使用禁藥事件頻傳，東奧只能以俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee, ＲＯＣ）名稱參加。俄國是體壇大國，ＲＯＣ頓成東奧奪牌勁旅，在獎牌榜名列前茅；英國《衛報》還張冠李戴，把俄國奧會旗誤植了中華奧會旗。

回顧台灣參加奧運，東奧其實也適時且巧合地提醒，五十七年前的一九六四年，東京第一次主辦奧運，台灣代表隊所使用的名稱正是台灣，且在入場名牌加注較小字體的中華民國。台灣在奧運被迫改名及旗歌，非如俄羅斯，因運動員系統性使用禁藥，主要是中國的打壓，加上台灣主政者「漢賊不兩立」的錯誤堅持，遺害至今。

在參與奧運的歷史，我國戰後曾分別以中華民國、台灣、福爾摩沙等名義出席。其間，隨著國際間中國代表權紛爭，從「漢賊不兩立」演變為「賊立漢不立」，中華民國被迫退出聯合國等國際機構組織，且因中國崛起，近年打壓日甚，台灣隨之遭殃，常被強加「中國的」、「中國台灣」、「中國一省」等字眼，變本加厲。

其間，國際曾出現務實主張，如一九七六年蒙特婁奧運，加拿大總理老杜魯道要我國以台灣名義參賽，但遭蔣經國政府拒絕。後來，出現了所謂「中華台北」奧會模式，名稱、旗歌一律改易，一九八四年起以此模式參加洛杉磯奧運至今。曾在奧運短跑得標、且平世界紀錄「飛躍的羚羊」紀政，曾強調三次參加奧運，她所代表的國家都叫「台灣」，因而熱烈倡議「東奧正名」活動。

在國際比賽中，台灣運動員以ＴＰＥ或中華台北名號參加，若非國際媒體說明，世人難知此隊來自何方？名不正言不順，這次東奧，日韓美等國際媒體直呼「台灣隊」，既簡單明白，也符合常識和事實。怪異的是，台灣反而有不少報導，至今仍以「中華隊」稱自己的國家代表隊，連國家通訊社也如此。

東奧關於台灣正名的事例，反證了「中華台北」模式的不現實，也凸顯在台灣認同已近三分之二的今天，類似「東奧正名」的台灣正名工作，自須努力以赴。最近，我國要在立陶宛設立台灣代表處，駐美代表處名稱改台北為台灣，也在美國國會有所進展，都是顯例。誠然，阻擋「台灣是台灣」，千方百計要讓「台灣不是台灣」的內外勢力強大，但在國際普遍關注台灣及台海情勢之時，正是積極推動以台灣之名，通行國際的良好時機。東奧已有好的範例，要在國際社會正名，台灣須自己先正名，主政者尤不能錯失邁向正常國家的重要任務與時機。

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