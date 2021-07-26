自由廣場》China．支那．中國

◎ 李筱峰

台灣參加奧會的名稱是Chinese Taipei，如果認真計較，Chinese Taipei正確的翻譯應該是「支那台北」。因為China和「支那」本是同一來源的名詞。起源於「秦帝國」的「秦」字，秦滅六國建立大帝國後，「秦」的名稱傳到中亞、歐洲，用拉丁字寫為Chin或Chine，讀音是原來的「秦」的音。後來Chine被讀成兩個音節chi-ne，之後再轉音成chi-na。已經脫離「秦」的原音，Chi-na再傳回東方，再音譯成漢字之後，便出現「支那」、「震旦」（用閩南音讀，音即近似）。所以，China和「支那」是同一來源。

「支那」本無蔑視之意，像清末革命家宋教仁在日本時就辦了一份刊物叫《廿世紀之支那》；一九○七年日本早稻田大學「清國留學生部」的一本畢業題名簿中，來自清國的六十二名留學生填寫的國籍，寫「支那」的有十八人，寫「清國」的十二人，寫「中國」或「中華」只七人，其餘廿五人不知道如何寫。可見用「支那」的人最多，也可見當時並沒有歧視的意義，而許多人還不認為自己是「中國人」。「中國」、「中國人」一詞，是在近半世紀內才被政治力神聖化，成為民族主義者的圖騰。

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滿清倒台後，當時革命人士討論新的共和國名稱，「支那共和國」、「震旦共和國」都有人提，最後採用章太炎的意見，稱「中華民國」，英文則使用The Republic of China。如果回到原始意義，The Republic of China就是「支那共和國」之意。

二次大戰前，日本稱中國還是沿用「支那」的稱呼，直到二次大戰後，才改稱「中國」；而西方國家見中華民國自己對外都用The Republic of China，只好繼續叫China。今天很多中華民族主義者很喜歡被稱China、Chinese，但是聽到「支那」則不高興。其實，China就是支那，支那就是China。

至於「中國」、「中華」的名辭漸漸成為國家名稱，是在清末及民國以後逐漸形成（古代雖有「中國」之稱，指的是京師所在或中原之地，意義與今不同）。但「中國」、「中華」譯為China，不論從語譯或音譯看，顯然牛頭不對馬嘴，可能是西方世界已習慣稱之為China，中國只好沿用接受，也自稱China了。

我說了這些歷史背景，沒有讚貶之意，純粹是史實的理解。重點是：不論是China、支那、中國、中華，硬要套在台灣身上，都很不貼切；台灣就是台灣，最自然。

（作者為台北教育大學名譽教授）

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