自由廣場》低殘留量空針 可增加數百萬劑疫苗

◎ 王宏育

新冠肺炎疫情是百年一見的災難，死傷無數，疫苗也不得不縮短研發製程，而且目前台灣進口的疫苗都是採大瓶包裝，1瓶疫苗必須約齊10個人注射，萬一臨時2人因故缺席，若無法找到遞補人選，規定開瓶後6小時就必須丟棄，殊為可惜，這剩餘2人份疫苗稱為「殘劑」。

筆者診所和高雄市衛生局合約注射新冠肺炎疫苗，從7月3日開始施打莫德納。7月16日起依照唐鳳疫苗預約系統，注射AZ。無奈很多診所的老病人，以唐鳳系統預約本診所卻已額滿，求助無門。診所可以做的，就是趕快自費購買「低殘留量」特殊空針，這種空針幾乎沒有殘餘的量會留在空針內，1瓶可以抽到12人份量，就多兩個名額，可以「多」提供給焦慮不安的老病人，或「不會上網預約接種，被遺忘的一群」來施打，這些是診所優先幫忙的對象，更增加國家20%疫苗覆蓋率。

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我做了一個簡單的測試，衛生所提供給診所的3cc空針，我們要抽0.55cc的疫苗量，打到病人的身上是標準劑量0.5cc疫苗，在空針前端殘留0.05cc藥劑，是很可惜的浪費，一瓶AZ疫苗只能抽10個人份。若購買品質好一點的1cc空針，要抽0.53cc，空針殘留0.03cc，一瓶能夠抽取11個人份。如果購買無殘留量空針，針頭的前方有一個黑色的物質，就幾乎不會有殘留量，一瓶可以抽到12人份。（衛生所提供的3cc空針，每個星期都是不同的廠牌，盧榮福理事長所測3cc空針的殘留量是0.07cc）

古人有云「差之毫釐，失之千里」，如果抽到11支又0.4cc，0.4cc還是要丟棄。假若抽到11支後，又有0.5cc，那就是變成12支，所以有時候差到0.1cc劑量，就是成敗關鍵。如果我們國家超前部署，很早就購買許多低殘留量空針，這樣子日本贈與300萬劑AZ疫苗，我們就可以施打到360萬人份。莫德納疫苗亦復如此。在台灣疫苗如此吃緊的情況，1000萬劑疫苗就變成1200萬劑，多編列一點點經費購買低殘留量空針，就可以「平空」多了200萬劑疫苗，這種天大的好事，中央疫情指揮中心怎麼不積極去處理呢？怎麼還會每週分派給診所3cc的普通空針呢？殊為可惜！

大量購買1cc空針加針頭，單價大約3.8元，12個人份46元，不但比購買兩人份的疫苗還要便宜很多，在疫苗購買不易的台灣，更可以增加20%疫苗覆蓋率，這是很簡單的算數啊！

（作者為高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會理事）

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