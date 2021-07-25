自由廣場》開學復課，大家真的準備好了？

◎ 黃彥融

自五月中起，現場教師歷經了一個半月的「直播主」教學，面對後續開學復課，各縣市步調有別。就筆者觀察，倘若疫情未有明顯控制，疫苗涵蓋率未達應有標準，開學實體復課恐遙遙無期；加上部分家長防疫意識較為慎重，恐依舊不願意將孩子送到學校，可能出現部分學生到校、部分學生在家。要達成所謂線上、線下混合教學，相關教育措施是否已到位？以下提出幾點建議。

一、確保校園網路速度及資訊設備：老師都很清楚，學校的網路並不快也不夠穩定，相關資訊設備多為陽春。倘若教師實體在學校上課，同步直播給在家上課的學生，校園網路及直播設備是否能因應及兼顧實際需求？因此，建議剩下一個月的時間，各縣市教育局（處）能重新檢視各級學校的網路速度，以及是否有足夠同步直播的設備（鏡頭、麥克風或腳架等）。

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二、分組區塊排課的打算：誠如前述，若有家長擔憂疫情，不肯讓子女到校，是否應該讓家長有權選擇線上或實體的學習形式？因此，建議教育局（處）或許可以請學校先行做一個簡短的調查，徵詢家長意願，提早替學生做好分組，掌握會到校上課及可能會在家上課的人數比例。如此一來，便可減少教師同步做實體及線上教學，採分組分別進行，也讓學校排課的教學組提前做好規劃。

三、規劃相關補救教學課程：線上學習一個半月來，其實際成效在國內還沒有相關研究產出，但可預見應該會有極大的落差。為了有效彌補這落差，應在開學時進行評量，針對停課時的學習落差進行補救教學，弭平學習差異。甚至在暑假期間，各縣市輔導團應發揮功能，產出防疫教學包，將重要概念製作成相關教材規劃自主學習包，透過線上下載或實體包發放給學生，把開課前必學的幾件事規劃在學習包中，以利後續教學接軌。

（作者為新北市教師會法務中心主任、大學師培中心兼任助理教授、國中教師）

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