自由廣場》振興券應排富、加碼低收戶

◎ 王瑞興

行政院研議再度發放振興券，如果仍是全民普發，對中高所得只是錦上添花，產生現金替代效果而已。但對中低收入戶而言，疫情讓其雪上加霜，雪中送炭的振興券，何不加碼。建議振興券應排富，將資源轉移給更需要的人，也能達到振興目的。

依財政部統計，二○一九年綜所稅申報戶共六三八．三六萬戶，綜合所得最低二十％平均所得十八．九萬元、最高二十％平均二四六．三萬元，差距十三倍。若分成二十等分，最低五％平均三．九萬元、最高五％平均四三八．五萬元，差距一一二．四倍，高於上年的一○五．七倍。又依行政院主計總處公布二○一九年家庭收支調查報告統計，最高二十％與最低二十％差距倍數為六．一倍，也創下七年以來最大差距。

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雖然五月中旬疫情爆發，股市仍突破一萬八千點；財政部公布上半年貿易出口二○六九億美元、進口一七五一億美元，均較去年同期成長近三成；行政院主計總處公布一至六月消費者物價總指數較去年同期漲一．四七％，看似物價平穩，情勢大好。

但日前地方知名包子店漲價，各式包子從十五元漲到二十元；超市豬三層肉從每斤一一九元漲到一五○元，一粒高麗菜近兩百元，其他商品也悄悄地漲。而住家旁資源回收場每天營業前，有人排隊準備將前日所收繳賣，從事回收的母子訴說每天勤回收，月入五、六千元；鄰居夫婦自去年初疫起，雙雙中年失業至今；許多從事服務業者失業或減薪。這些統計數據無法呈現，癥結在於貧富差距日益擴大。

振興券如按全國總人口二三六○萬、每人兩千元計，在總額四七二億元前提下，發放對象排除所得最高二十％或四十％，將其轉移至最低的二十％或四十％，前者不會因此減少旅遊餐飲支出，後者延長取得基本民生需求，並度過疫情難關。也許發放作業較為麻煩，但在達到救經濟的目的下，同時幫助更需要的弱勢，何樂不為！

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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