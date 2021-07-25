自由廣場》紓困或振興 國民黨說清楚

◎ 陳偉智

隨著疫情漸緩，台南市議員謝龍介喊普發五千元消費券，嘉義市長黃敏惠加碼普發一萬元消費券，國民黨立法院黨團接棒喊普發現金。一下要普發消費券、一下要普發現金，讓人搞不清楚，到底是真的關心底層民眾疾苦，還是漫天喊價，只是政客慣性的政策買票，想賺「政治災難財」？

因疫情影響，今年六月失業率四．八％，創近七年新高，放無薪假企業高達二七○四家、勞工三萬多人。而紓困四．○相較去年擴大涵蓋到七三○萬人，滾動檢討後的精進方案，再新增九十萬人受惠，但還是不到四成覆蓋率。民進黨正面表列的政策規劃總是有疏漏，「紓困孤兒」的民怨，就是「普發現金」的溫床。

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行政院宣布二十七日降級鬆綁，但目前全台疫苗涵蓋率約兩成六，要打到每人兩劑的群體免疫，至少要到年底。面對病毒不斷突變的威脅，未來疫情的變數仍相當高。因此，優先要務仍是「紓困」，而不是「振興」。

國民黨同時提出紓困的普發現金，以及振興為目標的消費券，內部要不要先有共識再說？做為負責任的在野黨，政策不能沒有一致性，不能只是隨口喊價，落入沒有核心價值的肉桶政治。

國民黨念念不忘馬政府時代的消費券，但早被審計部當年決算報告打臉指出，消費券七十二％還是用在原本基本生活開銷，「替代效果偏高，對經濟成長之貢獻未如預期」，國民黨要說清楚與民進黨的振興券有何不同，別只是炒冷飯。

現在很多人談普發現金，都舉國外的例子，但國外普發現金其實是「無條件基本收入」精神的延伸。防疫期間，全台上下齊心，這場「沒有人是局外人」的作戰中，正在建構「命運共同體」意識，政府應可考慮「排富的普發現金」，以基本收入保障國民在憲法上的基本生存權。

（作者為國會助理，花蓮縣民）

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